    Spletni vplivneži: plačane promocije pod krinko prijateljskih nasvetov

    Oznaka, da gre za oglas, je premalo vidna. Najpogostejši so oglasi za beljakovinske izdelke in probiotike.
    Raziskava je pod drobnogled vzela 122 objav 30 slovenskih vplivnežev, ki so med januarjem 2024 in aprilom 2026 na instagramu oglaševali prehranske izdelke. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Raziskava je pod drobnogled vzela 122 objav 30 slovenskih vplivnežev, ki so med januarjem 2024 in aprilom 2026 na instagramu oglaševali prehranske izdelke. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Maja Prijatelj Videmšek
    26. 5. 2026 | 12:45
    Družbena omrežja so eden najhitreje rastočih oglaševalskih trgov, spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev. Zakonodaja tudi zanje zahteva jasno in nedvoumno označevanje oglasov ter prepoveduje prikrito oglaševanje, vendar praksa kaže drugače. Le pri dobri tretjini objav prehranskih izdelkov slovenskih vplivnežev na instagramu je bilo že na prvi pogled razvidno, da gre za oglas.

    Kadar vplivnež objavi vsebino v okviru plačanega sodelovanja, mora biti to jasno in nedvoumno označeno. Če je oglas predstavljen kot spontana osebna izkušnja ali prijateljski nasvet, potrošnik težje prepozna komercialni namen objave.

    Znaki, ki nakazujejo, da gre morda za oglas, so promocijske kode in povezave do trgovin, ponujanje popustov, prisotnost blagovnih znamk ali izdelkov (tudi če se pojavljajo v ozadju), ponavljajoče se pohvale izdelka, navajanje samo pozitivnih lastnosti ali trditve, da je izdelek izboljšal počutje, spremenil rutino oziroma rešil določeno težavo. Ob odsotnosti jasnih oznak in navedb naročnika oglasa pred ogledom objave pa gre lahko tudi za kršitev pravil o prepovedi prikritega oglaševanja.

    Skrivanje oznake za oglas

    Ocenjevalci Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave (MIPOR) so v okviru javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev, ki jo sofinancira ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, v okviru primerjalnega ocenjevanja pod drobnogled vzeli 122 objav 30 slovenskih vplivnežev, ki so med januarjem 2024 in aprilom 2026 na instagramu oglaševali prehranske izdelke. Ocenjevali so skladnost oglaševalskih praks s predpisi, pri čemer so pozornost namenili jasnosti označitve oglasa, razvidnosti naročnika in načinu promocije.

    Med pregledanimi oglasnimi objavami jih je bilo kot oglas označenih 73 odstotkov. Na prvi pogled se zdi rezultat razmeroma dober, vendar podrobnejši pregled razkrije, da je bila oznaka pogosto slabo vidna oziroma ni bila razvidna še pred ogledom objave (npr. zakopana nekje v besedilu opisa objave). Transparentna oznaka oglasa je ključna, saj mora potrošnik že ob prvem stiku z objavo vedeti, da gre za plačano promocijo, in ne za neodvisno priporočilo. Če to postane jasno šele po branju opisa ali ogledu vsebine, oznaka ne doseže svojega namena. V analizi je bilo že na prvi pogled razvidno, da gre za oglas, le pri 39 odstotkih objav.

    Naročnik oglasa nejasno označen

    Poleg označitve oglasa je pomembno tudi, da je jasno, kdo je naročnik oglaševalske vsebine. Naročnik je bil razviden pri 65 odstotkih analiziranih objav. Vendar zgolj tehnična označitev profila še ne pomeni nujno, da je potrošniku jasno predstavljeno poslovno razmerje med vplivnežem in podjetjem. V približno tretjini primerov je bil profil naročnika oziroma blagovne znamke zgolj označen oziroma »tagan«, na primer na fotografiji ali v opisu. V petih odstotkih primerov naročnik oziroma blagovna znamka nista bila označena.

    V pregledanih objavah so bili najpogosteje promovirani beljakovinski izdelki oziroma nadomestki obroka (približno 35 odstotkov vseh oglaševanih izdelkov). Druga največja skupina so bili probiotiki oziroma izdelki, povezani z mikrobioto in zdravjem črevesja (skoraj 30 odstotkov vseh objav).

    Sklicujejo se na osebno izkušnjo, lastne otroke ...

    Večina oglasov je bila objavljena v obliki videa. Med 122 objavami je bilo 105 video objav (86 odstotkov) in 17 slikovnih (14 odstotkov). Pri načinu oglaševanja izrazito prevladuje sklicevanje na osebno izkušnjo. Tak pristop je bil zaznan pri 116 objavah oziroma pri 95 odstotkih vseh analiziranih primerov. Vplivneži izdelke najpogosteje predstavljajo kot nekaj, kar jim je pomagalo izboljšati počutje, zdravje, prebavo, energijo, telesno pripravljenost ali vsakodnevno rutino. V nekaterih primerih se izkušnja nanaša tudi na njihove otroke ali druge družinske člane.

    Več kot polovica objav (55 odstotkov) je vključevala tudi neposredne prodajne elemente, najpogosteje promocijsko kodo, povezavo, popust ali poziv k nakupu. Takšni elementi jasno kažejo, da namen objave ni le deljenje osebne izkušnje, temveč tudi spodbujanje nakupa.

    Pri nekaterih vplivnežih je bila ena objava jasno označena in pregledna, druga pa precej manj ustrezna – pogosto pri drugem izdelku ali drugem naročniku. To kaže, da način označevanja verjetno ni odvisen le od vplivneža, temveč tudi od pravil in zahtev naročnika. Kadar ima naročnik jasna navodila glede označevanja oglasov, je objava praviloma preglednejša za potrošnika.

