Sredozemlje ogrožata pomanjkanje vode in odvisnost od uvoza energije in hrane

V najbolj prizadetih državah se odmikajo od kmetijskih sistemov, ki so posebej izpostavljeni pogostejšim sušam in vročini, pravi dr. Žiga Malek.

Sredozemlje je zaradi omejenosti z naravnimi viri, družbeno-ekonomskih dejavnikov (rast prebivalstva, pospešena urbanizacija, intenzifikacija kmetijstva, onesnaževanje vode in zraka, množični turizem, konflikti) in regionalnih projekcij globalnega segrevanja vroča točka podnebnih sprememb. Tradicionalni ukrepi prilagajan­ja, ki so usmerjeni v samo en cilj, na primer prehransko varnost, niso več dovolj učinkoviti. Za zagotavljanje varnosti na področju preskrbe s hrano, energijo, vodo in za ohranjanje zdravih ekosistemov je potrebno integrirano načrtovanje in sodelovanje med sektorji, poudarja ...