Sredozemlje ogrožata pomanjkanje vode in odvisnost od uvoza energije in hrane

V najbolj prizadetih državah se odmikajo od kmetijskih sistemov, ki so posebej izpostavljeni pogostejšim sušam in vročini, pravi dr. Žiga Malek.
Pomanjkanje vode že zdaj občuti 180 milijonov prebivalcev držav sredozemskega bazena. FOTO: Pascal Rossignol/Reuters
Sredozemlje je zaradi omejenosti z naravnimi viri, družbeno-ekonomskih dejavnikov (rast prebivalstva, pospešena urbanizacija, intenzifikacija kmetijstva, onesnaževanje vode in zraka, množični turizem, konflikti) in regionalnih projekcij globalnega segrevanja vroča točka podnebnih sprememb. Tradicionalni ukrepi prilagajanja, ki so usmerjeni v samo en cilj, na primer prehransko varnost, niso več dovolj učinkoviti. Za zagotavljanje varnosti na področju preskrbe s hrano, energijo, vodo in za ohranjanje zdravih ekosistemov je potrebno integrirano načrtovanje in sodelovanje med sektorji, poudarja ...
