Stekel je odvoz nevarnega mulja s Koroške

Stekel je odvoz v ujmi naplavljenega nevarnega mulja s Koroške. Mulj, ki je glede na vsebnosti težkih kovin opredeljen kot nevaren odpadek, so začeli odvažati z lokacije Krivograd. Danes bo izbrani izvajalec odpeljal okoli 150 ton, v torek se odvoz nadaljuje po zastavljenem terminskem planu, so za STA pojasnili na okoljskem ministrstvu.

Po dveh prestavitvah začetka odvoza je tako danes odvoz stekel. Mulj na remediacijo, pri kateri ga bodo očistili težkih kovin, odvaža prek javnega naročila izbrano podjetje Saubermacher Slovenija. Remediacija bo potekala v predelovalnem centru podjetja Saubermacher SDAG v Lannachu pri Gradcu v Avstriji.

Za zdaj je predviden odvoz okoli 1700 ton mulja, ki je večinoma naplavljen na lokaciji pri Gostišču Krivograd na Prevaljah in pri Kriket klubu v Mežici. Odvoz te količine bo po napovedih potekal mesec dni.

Za ta odvoz bo država plačala do 500.000 evrov, kolikor je trenutno na voljo v proračunu. To verjetno ne bo zadostovalo za odvoz vsega mulja – koliko ga je, so sicer lahko le v grobem ocenili – in pričakovati je, da bo za odvoz preostanka izveden nov javni razpis, je prejšnji teden v Ljubljani povedala generalna direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tanja Bolte.

Na ministrstvu pa so danes pojasnili še, da bodo po odvozu nevarnega mulja znova pregledali preostanek nenevarnega in nevarnega mulja na terenu in pripravili v skladu z zakonom o javnem naročanju razpise za preostali del.

V poplavah v začetku avgusta je na območju Mežiške in Dravske doline zaradi poplavnega delovanja Meže in Drave naplavilo večje količine mulja. Koroške občine so po poplavah organizirale začasno deponiranje naplavljenega mulja na nekaterih lokacijah znotraj občin, vse od takrat pa pričakujejo, da se mulj čim prej odpelje na za to primerne lokacije.

Pristojni so glede na opravljene analize mulj razdelili na mulj, ki je opredeljen kot nevaren odpadek, del mulja je opredeljen kot nenevaren inerten odpadek in se lahko uporablja za gradbene namene, del pa je opredeljen (samo) kot nenevaren odpadek. Del tega nenevarnega mulja naj bi odložili na odlagališče Koroškega centra za ravnanje z odpadki v občini Prevalje.