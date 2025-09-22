Število avtomobilov raste kljub dnevu brez avtomobila

V nadaljevanju preberite:

Slovenija se letos že štiriindvajsetič pridružuje največji evropski pobudi za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Tema letošnjega Evropskega tedna mobilnosti (ETM) je Mobilnost za vse! in poudarja pomen enakopravnega dostopa do trajnostnih načinov prevoza. Posebej naj bi to bilo v ospredju 22. septembra, ko sodelujoče občine, letos že 133., pripravijo dan brez avtomobila. A kljub 24 ponovitvam podatki kažejo, da se slovenska odvisnost od avtomobilov še povečuje.

Lani je javni potniški prevoz vsak dan uporabljalo šest odstotkov prebivalcev, starih 16 let ali več, 62 odstotkov pa se jih lani niti enkrat ni peljalo z avtobusom ali vlakom, kažejo podatki statističnega urada.