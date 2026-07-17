Rešili več štorkelj in njihovih mladičev, ki so bile poškodovane v neurju

Letošnja pogosta neurja z močnim vetrom, nalivi in točo povzročajo težave tudi štorkljam. Na severovzhodu Slovenije je slabo vreme poškodovalo ali uničilo več gnezd, zaradi česar so bili številni mladiči poškodovani, nekateri pa niso preživeli.

Pri reševanju poškodovanih ptic sodelujejo naravovarstveniki, prostovoljci, veterinarji in domačini. V preteklih dneh so med drugim poskrbeli za tri mladiče iz Grabonoša, ki so po poškodbi gnezda ostali brez varnega zavetja.

Nova reševalna akcija je v teh dneh potekala tudi v Budincih v občini Šalovci. Naravovarstveno-nadzorna služba Krajinskega parka Goričko se je odzvala na obvestilo domačinov o štorklji, ki se je gibala po travniku, vendar ni mogla vzleteti.

»Ob prihodu na teren smo jo hitro našli. Previdno in mirno smo se ji približali ter jo varno ujeli. Njena mirnost je nakazovala, da je oslabela in resnično potrebuje pomoč. Štorkljo smo odpeljali v Veterinarsko ambulanto Nabergoj v Moravskih Toplicah, kjer bo deležna strokovne oskrbe, opazovanja in rehabilitacije. Ko bo ponovno dovolj močna za samostojno življenje, jo bomo vrnili v Budince,« so sporočili iz Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

Po informacijah iz veterinarske oskrbe je stanje poškodovane štorklje zelo resno. Obstaja sum, da se je zaletela v daljnovod, pri čemer je utrpela hude notranje poškodbe. Kljub intenzivni veterinarski oskrbi in hranjenju ostaja njeno stanje kritično, saj ptica ne more več stati na nogah. Veterinarji nadaljujejo zdravljenje in spremljajo njen odziv.

Gasilci so mladiče vrnili v gnezdo. FOTO: PGD Gorišnica

Na pomoč poškodovanim štorkljam so priskočili tudi gasilci. V četrtek so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Gorišnica posredovali na Dravskem polju, kjer je mlada štorklja padla iz gnezda. Ptico so varno vrnili v gnezdo.

Naravovarstveniki ob tem poudarjajo, da je hitro obveščanje pristojnih služb pomembno za uspešno pomoč prostoživečim živalim. Čeprav vseh poškodovanih ptic ni mogoče rešiti, lahko pravočasno ukrepanje v številnih primerih pomembno poveča njihove možnosti za preživetje.