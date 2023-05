Strategija upravljanja z medvedom za obdobje 2021–2030 predvidoma še letos

Vzporedno z izredno sejo v državnem zboru je potekal posvet o upravljanju z velikimi zvermi, s poudarkom na medvedu, ki ga je organiziralo ministrstvo za naravne vire in prostor. Na njem so sodelovali domači in tuji strokovnjaki, predstavniki evropske komisije, državnih institucij, nevladnih organizacij, kmetov, lovcev in občin.

Minister Uroš Brežan je posvet napovedal po burnih odzivih nevladnih organizacij ob izdaji dovoljenja za odstrel 230 medvedov in pozivu Roberta Goloba, naj zamrzne odločbe o odstrelu.

Slovenija se po besedah Brežana lahko pohvali s pomembnimi dosežki na področju upravljanja z rjavim medvedom, risom in volkom, kot zgledno jo vidijo tudi druge evropske države. Strateški dokumenti so usmerjeni v dva cilja, dolgoročno ohranitev vseh treh vrst velikih zveri v Sloveniji in zagotavljanje sožitja človeka z njimi. »Odločitve o izdaji dovoljenja za odvzem 230 medvedov nismo sprejeli z lahkim srcem, a verjamem, da je bila potrebna,« je dejal Brežan.

Napovedal je pospešitev postopkov sprejemanja strategije upravljanja z medvedom za obdobje 2021–2030; predvidoma bo sprejeta še letos. Strategija je pripravljena, bila je v medresorskem usklajevanju, vendar je bil postopek sprejemanja ustavljen zaradi usklajevanja z novo skupno kmetijsko politiko in težav z usklajevanjem o delovanju intervencijske skupine, je pojasnil Brežan. Ministrstvo bo imenovalo tudi strokovno posvetovalno skupino za podajanje stališč in predlogov o ukrepih upravljanja, interesno posvetovalno skupino, išče pa tudi pravne podlage za ponovno vzpostavitev intervencijske skupine.

Kmetijska ministrica Irena Šinko je dejala, da so velike zveri kazalnik visoke biotske raznovrstnosti Slovenije, vendar pa vzbujajo skrb zaradi številčnosti, ki negativno vpliva na kmetovanje. Cilj po njenih besedah mora biti dolgoročna ohranitev vitalnih populacij, in ne popolna zaščita vsakega posameznega osebka. Edina možnost za dolgoročno ohranitev je sobivanje, kar poleg izvajanja drugih ukrepov nujno pomeni odstrel.

Klemen Jerina z biotehniške fakultete, soavtor ekspertize, ki je bila podlaga za izdajo odločbe za odstrel medvedov, je dejal, da strokovnjaki kljub vsemu znanju ne vidijo druge alternative za zmanjšanje konfliktov kakor odstrel.

Na posvetu je bilo več predlogov za izboljšanje sistema upravljanja velikih zveri, kot so prednostna obravnava vlog, zlasti za odstrel križancev volkov, hitrejše izplačevanje odškodnin in izboljšanje dokaznega postopka ter posodobitev pravilnika o primernih načinih varovanja premoženja.