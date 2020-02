Strele usodne za že tako ogroženo vrsto

Preberite še:

Dobra novica za gorske gorile

Trinajst preživelih članov tropa Hirwa so našli in se že normalno prehranjujejo. FOTO: Thomas Mukoya/Reuters

Štiri gorske gorile, med njimi je bila ena breja, je v Ugandi zadela strela, je poročal BBC. Trupla treh odraslih predstavnic ogroženih goril in mladiča samca so našli v ugandskem nacionalnem parku Mgahinga, ki se nahaja v gorovju Virunga. Na telesu so imeli hude poškodbe, ki naj bi bile posledica električnega toka. Posmrtne ostanke goril trenutno še preiskujejo. V naslednjih treh tednih bodo lahko z gotovostjo potrdili vzrok smrti.Poginula četverica je bila del sedemnajstčlanske skupine, ki so jo oblasti poimenovale družina Hirwa. Velika opičja družina je sicer v lanskem letu svoje »stalno prebivališče« preselila iz Ruande v sosednjo Ugando.Čezmejno sodelovanje Greater Virunga (GVTC) so dogodek komentirali kot »veliko izgubo za omenjeno vrsto«. Trenutno namreč živi zgolj nekaj več kot tisoč predstavnikov omenjene vrste, ki se giblje na zavarovanem območju Demokratične republike Kongo, Ruande in Ugande.Izvršni sekretar GVTCje za BBC dejal: »To je izredno žalostna novica. Morebiten prispevek teh samic k nadaljevanju populacije bi bil ogromen.« Dodal je, da so trinajst preživelih članov tropa Hirwa že našli in se normalno prehranjujejo.Po intenzivnih prizadevanjih za ohranjanje vrste, vključno z organiziranjem patrulj proti lovu, so leta 2018 gorsko gorilo odstranili s seznama kritično ogroženih vrst.