Strokovnjaki za odpravo podnebju škodljivih kmetijskih subvencij

Evropski kmetijsko-prehranski sistem se ne prilagaja dovolj hitro na vse pogostejše suše, poplave, vročinske valove in izbruhe bolezni niti ne prispeva dovolj k zmanjševanju toplogrednih izpustov, kar ogroža kmete in prehransko varnost, opozarja Evropski znanstveni svetovalni odbor za podnebne spremembe. Za večjo podnebno odpornost je potreben sistemski prehod, ki vključuje tako prilagajanje kot zmanjševanje izpustov po celotni verigi. Strokovnjaki predlagajo šest ukrepov, med njimi sta ukinitev kmetijskih subvencij za visokoogljične prakse ter spodbujanje zdrave in podnebju prijazne prehrane.

EU mora okrepiti ukrepe prilagajanja podnebnim spremembam, zmanjševanja toplogrednih izpustov (blaženja) in njihovega odstranjevanja iz kmetijsko-prehranskega sistema. Trenutni ukrepi niso usklajeni s podnebnimi cilji EU in ne povečujejo odpornosti kmetijsko-prehranskega sistema na vse pogostejša podnebna tveganja, v pred kratkim objavljenem poročilu pišejo strokovnjaki neodvisnega znanstveno-posvetovalnega telesa EU, ki vrednoti politike na področju podnebnih sprememb in podaja priporočila za doseganje podnebne nevtralnosti EU.