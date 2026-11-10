Sumijo, da so se v Logatcu vžgale baterije

Obsežen požar v industrijski coni v Logatcu so do popoldneva omejili. V podjetju Blok se ukvarjajo z reciklažo odpadne električne in elektronske opreme, plastike in kovin, zato so komunalni strokovnjaki takoj posumili, da so lahko vzrok požara litij-ionske baterije. Ta težava namreč postaja vseevropski problem. Policisti domneve niso ne potrdili ne zanikali. Pojasnili so, da v podjetju zbirajo in predelujejo električno in elektronsko opremo, vzrok požara pa bo znan po zaključku intervencije. O požaru v podjetju Blok v logaški industrijsko-obrtni coni Zapolje so bili obveščeni ob 22.13, je pojasnil vodja nočne intervencije Urban Korenč. Ob prihodu gasilcev je bil požar močno razvit, zato so takoj začeli gašenjem in aktivirali tudi štab civilne zaščite Logatec. Popoldne še gasijo posamezna ...