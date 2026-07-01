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    PREMIUM   D+   |   Okolje

    »Super« el niño in njegov vpliv na svet

    K površinskemu segrevanju prispevajo tudi nenavadno tople razmere pod morsko gladino v tropskem Pacifiku.
    Satelitska slika prikazuje odstopanje od povprečnih temperatur površinskih voda ob ekvatorju v tropskem delu Tihega oceana v prvem tednu junija 2026 v primerjavi z referenčno vrednostjo, ki jo uporablja program Coral Reef Watch agencije NOAA (prikazano z različnimi odtenki rdeče in oranžne barve, ki označujejo višjo temperaturo). FOTO: NOAA
    Galerija
    Satelitska slika prikazuje odstopanje od povprečnih temperatur površinskih voda ob ekvatorju v tropskem delu Tihega oceana v prvem tednu junija 2026 v primerjavi z referenčno vrednostjo, ki jo uporablja program Coral Reef Watch agencije NOAA (prikazano z različnimi odtenki rdeče in oranžne barve, ki označujejo višjo temperaturo). FOTO: NOAA
    Borut Tavčar
    1. 7. 2026 | 09:15
    1. 7. 2026 | 10:26
    9:23
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    Svetovna meteorološka organizacija (WMO) opozarja, da se zaradi nenavadno toplih oceanskih voda v tropskem Pacifiku razvija pojav el niño, ki bo od julija do novembra vplival na globalne temperaturne in padavinske vzorce ter povečal tveganje za vremenske skrajnosti. »V Sloveniji in večini Evrope el niño nima zaznavnega vpliva, saj je medletna spremenljivost vremena tu veliko večja od sistematičnega vpliva. V letih s tem pojavom smo tako v Sloveniji že imeli tako suha kot deževna, vroča in sveža poletja in zelo različne druge letne čase,« pravi Gregor Vertačnik z Agencije RS za okolje (Arso). Po novi posodobitvi poročila WMO o pojavu el niño/la niña obstaja 80-odstotna verjetnost, da se bo el niño razvil od junija do avgusta 2026. Verjetnost, da se bo nadaljeval vsaj do novembra, je blizu ...

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    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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