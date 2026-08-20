Suša in poletna vročina slabšata prihodnost slovenskih gozdov

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) zaradi dolgotrajne suše in izredno visokih temperatur po vsej državi opaža večje poškodbe gozdnega drevja. Gozd je že v prvi polovici avgusta dobil izrazito jesenski videz z obarvanjem krošenj in odpadanjem listov. Vendar vse posledice letošnje suše in vročine še niso vidne, pokazale se bodo z zamikom v prihodnjih letih, v izgubi vrednosti lesa zaradi podlubnikov in bolezni gozdnega drevja, zmanjšanem prirastku lesa ter povečanih stroških obnove gozdov. »Pri tem imajo ključno vlogo tudi lastniki gozdov, zato naj bodo ti še posebej pozorni na napade podlubnikov,« je ob tem pozval direktor ZGS Gregor Danev. Po podatkih ZGS so posledice letošnjega sušnega in vročega poletja vidne praktično po vsej Sloveniji, gre za širše območje gozdov kot v letih 2003 in ...