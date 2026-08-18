Suša še stiska vodne zaloge: prepovedi porabe ostajajo

V več delih Slovenije so upravljavci vodovodov zaradi suše, zmanjšane izdatnosti virov in povečane poletne porabe omejili uporabo pitne vode. Ukrepi niso enotni, ponekod velja izrecna prepoved, drugod uporabnike za zdaj le pozivajo k varčevanju. Dolgotrajno sušno obdobje in povečana poraba pitne vode sta v več slovenskih občinah privedla do omejitev nenujne rabe vode. Najstrožji ukrepi veljajo na območjih Ptuja, Maribora, dela Savinjske in Koroške regije ter na posameznih vodovodnih sistemih na Dolenjskem, v Posavju in na Krasu. Drugod komunalna podjetja uporabnike za zdaj predvsem pozivajo k racionalni porabi. Razmere se med območji precej razlikujejo. Ponekod je glavni razlog zmanjšana izdatnost vodnih virov, drugod kombinacija suše, povečane poletne porabe in tehničnih omejitev ...