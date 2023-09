Švedska vlada namerava odpraviti davek na plastične vrečke

Švedska vlada namerava novembra prihodnje leto odpraviti davek na plastične vrečke, ki je po uvedbi leta 2020 prispeval k zmanjšanju njihove prodaje v tej državi. Po oceni vlade je uvedba davka prinesla nekatere negativne učinke, s čimer se ne strinjajo okoljevarstvene organizacije, ki so izrazile zaskrbljenost nad predlagano ukinitvijo.

»Prepričani smo, da državljani v vsakdanjem življenju plastične vrečke uporabljajo preudarno, zato ni razloga, da bi bile te dodatno obdavčene,« je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP za televizijo SVT ta teden povedala švedska podnebna ministrica Romina Pourmokhtari.

Vlada je v izjavi za javnost dodatno pojasnila, da glede davka, ki znaša tri švedske krone (0,25 evra), zaznavajo nekatere negativne učinke, kot so visoki administrativni stroški in povečana poraba alternativnih proizvodov, kot so papirnate vrečke. Proizvodnja teh lahko po njihovih navedbah zahteva celo večjo porabo energije in vode.

Skandinavska država je davek na plastične vrečke uvedla leta 2020, podatki švedske agencije za varstvo okolja pa kažejo, da je ta prispeval k zmanjšanju prodaje plastičnih vrečk v državi. Medtem ko je povprečen državljan leta 2019 kupil 74 tovrstnih vrečk letno, je to število leta 2022 padlo na 17, kar je krepko pod ciljem EU, ki je 40 kupljenih vrečk na osebo na leto do leta 2025.

Odločitev vlade prihaja le teden dni po tem, ko je desno usmerjena vlada, ki je oblast prevzela lani oktobra ob podpori skrajno desnih Švedskih demokratov, sporočila, da namerava znižati obdavčitev za goriva. Omenjeni odločitvi v švedski javnosti že vzbujata zaskrbljenost, da nova vlada po letih pionirskih prizadevanj Švedske na področju izvajanja okoljskih in podnebnih politik dela na tem področju korake nazaj.

Agencija za varstvo okolja ter agencija za upravljanje morja in voda sta v odzivu na odločitev švedske vlade opozorili, da bi lahko znižanje ali ukinitev davka povzročilo povečanje števila plastičnih vrečk v naravi. Ob tem pa se prav tako povečuje tveganje, da ne bi pravočasno dosegli cilja EU. »Davek na plastične vrečke je pokazal, da so finančni ukrepi učinkovit način usmerjanja porabe potrošnikov,« navedbe agencije za varstvo okolja povzema AFP.