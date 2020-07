Svet se je spremenil, a načrti za krožno gospodarstvo ostajajo

Po vsej Evropi nastajajo pobude z zahtevami po zeleni obnovi po krizi zaradi koronavirusa, tako v Nemčiji, Angliji, Franciji in drugje kot tudi pri nas. »Zeleno okrevanje gospodarstva je že utemeljeno v globalnih in evropskih ciljih za preprečevanje in zmanjševanje podnebnih sprememb ter globalnih izzivov,« pravijo v Centru energetskih rešitev, ki je pod pobudo vladi za spremembo smeri v zavezništvo zbral več kot sto podjetij in organizacij s 6400 zaposlenimi.»Vsi se moramo zavedati nujnosti uvajanja sprememb, ki bodo bolj zelene in bolj trajnostne. Temu je treba prilagoditi našo miselnost in naše delovanje,« pravijo in ...