Svetovalci za dobrobit živali delijo nasprotnike in podpornike novele

Kmetje, veterinarji in predstavniki nevladnih organizacij s področja zaščite živali so na prvi javni predstavitvi mnenj o predlogu novele zakona o zaščiti živali soglašali, da je treba poskrbeti za dobrobit živali, neenotni pa so glede podpore predlagani noveli. Najbolj razdvaja uvedba pooblaščenih svetovalcev za dobrobit živali. Veterinarji in kmetje ji nasprotujejo, društva za zaščito živali pa so ji naklonjena.

Predlog novele so v parlamentarni postopek vložili poslanci koalicije s prvopodpisano Meiro Hot (SD). Predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete rejne živali, uvedbo pooblaščenih svetovalcev za zaščito živali iz vrst društev za zaščito živali, obvezno čipiranje mačk, prepoved privezovanja psov, vzpostavitev obveznega internega video nadzora v klavnicah in prepoved uporabe živali v cirkusih.

Kmetijska ministrica Irena Šinko je dejala, da vlada podpira osnovne cilje in vsebinske rešitve predloga novele, a predlaga nekatere spremembe in dopolnitve. Med drugim želi opredelitev pojma hude malomarnosti in natančne definicije cirkusa.

Dekanja ljubljanske veterinarske fakultete Breda Jakovac Strajn, predsednik veterinarske zbornice Ožbalt Podpečan in predsednica sindikata veterinarjev Nataša Ajdič so opozorili, da veterinarska stroka ni bila povabljena k sodelovanju pri pripravi predloga novele.

Kritični so bili do uvedbe pooblaščenih svetovalcev, s čimer se po njihovem mnenju degradira veterinarski poklic, pozdravili pa so uvedbo prehodnih hlevov.

Podpečan je ocenil, da predlagani zakon ne odgovarja na aktualne razmere na področju zaščite živali. Med drugim je glede čipiranja mačk opozoril, da predlog ni izvedljiv, saj ne upošteva realnega dejstva, da obstaja več kategorij mačk.

Do uvedbe pooblaščenih svetovalcev so bili kritični tudi predstavniki kmetijskih organizacij. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Roman Žveglič je dejal, da ne nasprotujejo nadzoru, a mora ta biti ustaven, izvajati pa ga morajo nadzorniki z ustreznim strokovnim znanjem.

Vrhovni državni tožilec Jože Kozina je predlagano novelo označil za nezaupnico institucijam. A namesto da bi si te institucije dovolile nastaviti ogledalo, so izrazile odpor proti vsem spremembam, je bil kritičen.

Več društev za zaščito živali je izrazilo podporo predlagani noveli, zlasti uvedbi pooblaščenih svetovalcev. Kot je opozorila Lidija Jerše iz Društva za zaščito živali Kočevje, imajo pogosto težave pri odzivnosti pristojnih.

Predstavnica Društva za osvoboditev živali in njihove pravice Meta Pekle je pojasnila, da svetovalci ne bodo tekmovali z veterinarji, saj bodo imeli etično vlogo. Glavno besedo bodo na koncu vseeno imeli veterinarji.