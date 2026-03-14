Švicarsko sonaravno izročilo je podobno slovenskemu

Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov so pogoj za učinkovito razvojno usmeritev gospodarstva.

Predvolilna soočenja še niso postregla z jasnimi pogledi kandidatov in njihovih političnih strank na reševanje dejansko perečih težav v državi, pa tudi drugod. Poslušamo razprave okrog namišljenih težav, ki jih je naplavila strankokracija ob podpori centralizma, cehovstva strok in nezdrave birokracije. Niti opazimo ne, da nam je vse to zlezlo pod kožo, in pozabljamo na svoje predstave o državi na poti v blaginjo za vse. Čeprav se še nisem odločil, komu bom dal svoj glas, ne bom ostal doma. Do konca bom spremljal, kaj nam kandidati obljubljajo in kako za temi obljubami stojijo. Pri končni odločitvi mi bodo v pomoč pogledi kandidatov, kako nameravajo uresničevati svojo ustavno vlogo, kako stranke gledajo zlasti na zdravstvo, izobraževanje, gospodarstvo, podnebne spremembe in razvojno ...