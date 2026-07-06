Supertajfun zajel pacifiške otoke s ključnimi ameriškimi vojaškimi oporišči

Supertajfun Bavi je v ponedeljek zjutraj po lokalnem času prešel ameriški pacifiški otok Rota, kjer je eno najpomembnejših ameriških vojaških oporišč.

Tajfun pete kategorije z vetrovi, ki so presegali 241 kilometrov na uro, je med drugim zadel otoke Guam, Tinian in Saipan, poroča Euronews.

Ameriška nacionalna meteorološka služba je prebivalce posvarila, naj prihod nevihte obravnavajo enako, kot če bi se jim približeval tornado. Naročila jim je, naj se pomaknejo v notranje prostore stavb, in posvarila, da bo tajfun uničil mnogo domov, ki niso zgrajeni iz trdnih materialov, kot je beton. Odnašalo bo strehe, porušilo komunikacijsko infrastrukturo in podiralo drevesa, so še dodali.

Rota leži okoli 80 kilometrov severno od otoka Guam. Na otoku so nekatere izmed najpomembnejših instalacij ameriške vojske v Tihem oceanu, vključno z vojaškim oporiščem Andersen Air Force Base, ki igra ključno vlogo v kakršnemkoli vojaškem konfliktu na območju.

Prek vojaške baze med drugim letijo bombniki B-1, B-2 in B-52. Vojaško oporišče za mornarico US Naval Base Guam je pristanišče, kjer je zasidranih pet bojnih podmornic. Na otoku Guam je tudi približno 7000 uslužbencev vojske, ima pa okoli 150.000 prebivalcev.

Sunki vetra so prevračali avtomobile, podirali drevesa in prometne znake. FOTO: Yuichi Yamazaki/AFP

Ameriška vojska na otoku Guam je v ponedeljek zgodaj zjutraj sporočila, da so v najboljši pripravljenosti na prihajajočo nevihto in uničujoče vetrove, navaja CNN.

Po ocenah strokovnjakov bo tajfun zapustil Marijanske otoke v ponedeljek popoldne po lokalnem času in se pomaknil na zahod.