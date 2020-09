FOTO:Tajvanski lovci na redke vrste rastlin

Lovci na redke rastline, ki delajo za Botanični center dr. Cecilie Koo, brskajo po subtropskih godovih in na odročnih otokih Tajvana, da bi našli čim več vzorcev redkih domorodnih rastlin.



»Rastline sem začel zbirati že v šoli. Prej nisem mislil, da je to tako pomembno, a odkar sem začel delati v naravovarstvenem centru, sem spoznal, da številnih rastlin in živali, ki so bile še pred desetletjem tam, ni več,« je povedal Hung Hsin Čieh, raziskovalni sodelavec. »Torej, če jih ne bomo pravilno očuvali, jih v prihodnosti morda ne bo več.«



Industrializirani Tajvan je najbolj znan po množični proizvodnji tehnološkega blaga. Čeprav ima močno poseljeno in onesnaženo zahodno obalno ravnino, je približno 70 odstotkov otoka pokritega z gostim goratim gozdom, kjer živijo jeleni, divji prašiči in ogrožena populacija črnih medvedov.



Tajvanska vlada je zaščito okolja in prehod na obnovljivo energijo postavila kot ključno prednostno nalogo, vendar se otok še vedno uvršča med najslabše države na področju spopadanja s podnebnimi spremembami.



Lanski indeks uspešnosti boja proti podnebnim spremembam je Tajvan uvrstil na tretje mesto na svetu, kar je najslabša ocena doslej, čeprav je tajvanska vlada podatke izpodbijala.



Lovci na dragocene rastline morajo premagati precej ovir, od strmih pečin do močnega deževja. »Vsakdo ne more priti do krajev, kamor hodim. Dolgo se lahko zadržim v naravi, v gorah ali gozdovih. Gibam se v različnih smereh. Zelo dobro plezam po drevesih – ne morejo vsi plezati po drevesih,« je dejal Hung.



Cheng Ken Ju, vodja zbiranja mahu in zelišč v centru, je dejal, da imajo nekatere rastline, ki so jih doslej nabrali, lastnosti, primerne za vsestransko uporabo. »Nekega dne, ko bo določen življenjski prostor potreboval specifično vrsto rastline, bomo to lahko zagotovili.« Cilj je zaščititi tajvansko biotsko raznovrstnost in da bo mogoče nekega dne ponovno posaditi redke vrste, ki so morda že izumrle v svojem prvotnem življenjskem okolju. »Upamo, da imajo te vrste možnost, da se vrnejo v svoj prvotni habitat. Ali še bolje, da bodo nekega dne, ko si bomo želeli ustvariti nov življenjski prostor, lahko te vrste tam živele srečno,« je dejal Cheng.