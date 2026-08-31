TD Gorje predlaga koncesijo za upravljanje Vintgarja

Turistično društvo Gorje si želi po štirih letih pravnih, institucionalnih in upravljavskih sporov doseči dolgoročno ureditev upravljanja soteske Vintgar. Predsednik društva Janez Poklukar in direktor Vintgarja Bojan Traven sta na novinarski konferenci ob 80-letnici društva poudarila, da naravna vrednota potrebuje jasen pravni status, strokovno upravljanje in opredeljene odgovornosti.

»Iz obdobja konfliktov moramo preiti v obdobje ureditve,« je dejal Poklukar. TD Gorje se pri tem sklicuje na skoraj osemdesetletno vlogo lokalne skupnosti pri urejanju poti in infrastrukture ter zagotavljanju varnosti obiskovalcev.

»Vintgar je ustvarila narava, pot skozenj in tradicijo njegovega upravljanja so gradile generacije domačinov. Zato za nas to nikoli ni bilo vprašanje plena ali privilegija, temveč odgovornosti,« je poudaril Poklukar. Zavrnil je tudi predstave o soteski kot »zlati jami«, saj upravljanje po njegovih besedah zahteva stalna vlaganja, vzdrževanje infrastrukture, zagotavljanje varnosti in usmerjanje obiskovalcev.

Bojan Traven, direktor Vintgarja. FOTO: Kreativna baza

Novo zakonsko ureditev na področju naravnih vrednot v društvu razumejo kot korak k sistemski rešitvi, vendar opozarjajo, da bo treba njeno izvajanje spremljati. Če se bodo pokazale pravne ali izvedbene vrzeli, pričakujejo dopolnitve zakonodaje oziroma prilagoditve postopkov.

Vintgar. FOTO: Kreativna baza

Traven je poudaril, da upravljanje Vintgarja presega pobiranje vstopnine in uravnavanje števila obiskovalcev. Zagotavljati mora varovanje narave, varnost ljudi, vzdrževanje poti, usmerjanje obiskovalnih tokov, prometno razbremenitev območja in sprejemljive razmere za domačine.

»Pri Vintgarju moramo ves čas iskati ravnovesje med varovanjem narave, obiskom in življenjem ljudi ob njem,« je dejal Traven.

Janez Poklukar, predsednik TD Gorje. FOTO: Kreativna baza

TD Gorje kot najprimernejšo dolgoročno rešitev predlaga koncesijo. Ta bi določila pravice in obveznosti upravljavca, standarde, nadzor, finančna razmerja ter odgovornosti države in izvajalca. Po razlagi društva koncesija ne bi pomenila privatizacije naravne vrednote, saj bi država še naprej določala pogoje in izvajala nadzor.

»Vintgar ne potrebuje novih začasnih rešitev. Potrebuje jasen pravni status in dolgoročni model upravljanja,« je sklenil Poklukar. Društvo želi najti rešitev z državo, javnim zavodom Triglavski narodni park, občino Gorje in drugimi pristojnimi ustanovami.