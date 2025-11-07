Po napovedih bo leto 2025 drugo ali tretje najtoplejše leto v zgodovini meritev

Minuli mesec je bil tretji najtoplejši oktober, odkar potekajo meritve. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,14 stopinj Celzija, s čimer je bila po podatkih programa Evropske unije za opazovanje Zemlje Copernicus (C3S) kar za 0,70 stopinje nad povprečjem za obdobje med 1991 in 2020. Hkrati pa je bila za 0,16 stopinje Celzija hladnejša od najtoplejšega oktobra v zgodovini meritev leta 2023 in za 0,11 stopinje hladnejša od oktobra 2024.

Po napovedih se bo leto 2025 končalo kot drugo ali tretje najtoplejše leto v zgodovini meritev. Lahko bo izenačeno z letom 2023, ki je trenutno drugo najtoplejše, verjetno pa ne bo doseglo leta 2024, ki je najtoplejše leto doslej.

Samantha Burgess, strateška vodja za podnebje pri C3S, opozarja, da visoke temperature poudarjajo pospešen tempo podnebnih sprememb in nujnost ukrepanja.

Nadpovprečne padavine v jugovzhodni Evropi

Povprečna temperatura nad evropskim kopnim oktobra 2025 je dosegla 10,19 stopinj Celzija, kar je 0,60 stopinje nad povprečjem za oktober v obdobju med 1991 in 2020. Kljub temu oktober 2025 ne spada med deset najtoplejših oktobrov v zgodovini meritev.

Najbolj izrazite nadpovprečne temperature v Evropi so bile zabeležene nad Fenoskandijo in južnim Iberskim polotokom, medtem ko so podpovprečne temperature prevladovale predvsem nad jugovzhodno Evropo.

Oktober 2025 je prinesel nadpovprečne padavine v jugovzhodni Evropi, predvsem na Balkanu. Najbolj so bile prizadete Bolgarija, južna Romunija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Grčija ter zahodna obala Turčije. Podobno je bilo opaženo tudi na Norveškem, Švedskem, Danskem, v delih južne Francije, na Irskem ter lokalno v vzhodni Španiji in na Balearskih otokih.

Več padavin kot običajno so oktobra zabeležili tudi na večjem delu Iberskega polotoka, v severni Italiji, na Islandiji in v severovzhodni Evropi.