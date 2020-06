Tiger nomad, ki naj bi ubil tri ljudi, bo preostanek življenja preživel za rešetkami

Naravni habitati velikih mačk so se zaradi širjenja ljudi v zadnjih desetletjih močno skrčili, kar vodi v usodne spopade med ljudmi in tigri. V Indiji so med leti 2014 in 2019 tigri ubili skoraj 225 ljudi, kažejo uradne številke. Nasprotno pa je bilo med leti 2012 in 2018 ubitih več kot 200 tigrov s strani divjih lovcev oziroma zaradi električnih žic, še navaja Spiegel.

Nomad, ki bo odslej živel za rešetkami

V Indiji, ki je življenjski prostor za okoli sedemdeset odstotkov vse populacije tigrov na svetu, so ujeli tigra, ki naj bi ubil tri ljudi; življenje v ujetništvu oziroma za rešetkami je edina možnost – to odločitev so konec preteklega tedna objavili uradniki v indijski zvezni državi Madja Pradeš, piše nemški Spiegel.Lovski čuvaji želijo nevarnega petletnega samca zapreti do konca življenja, saj je ta nenehno vstopal v naseljena območja ter napadal ljudi in živin. Zato je preveč nevaren, da bi živel na prostosti.Od sobote je tiger nastanjen v živalskem vrtu v glavnem mestu omenjene zvezne države Madja Pradeš, kjer je izoliran. Indijski mediji so tigra poimenovali »Vegabund« oziroma »Nomad«, saj je pred nekaj leti naredil več kot 500 kilometrsko pot iz zvezne dežele Maharaštra do okrožja Betul v zvezni deželi, kjer je zdaj.Po tej dolgi poti so tigra že konec leta 2018 ujeli in za dva meseca priprli, nato pa so mu dali, preden so ga zopet spustili na prostost, ovratnik z oddajnikom, da bi lahko spremljali, kje se giblje. Oblasti so kot življenjski prostor zanj določile rezervat za tigre in nacionalni park, a se je Nomad od območja zopet oddaljil.Indija je dom približno 70 odstotkom vseh tigrov na svetu. Po zadnjih uradnih podatkih se je populacija teh zveri iz rodu mačk med letoma 2006 in 2018 več kot podvojila: leta 2018 so jih tako zabeležili 2967.