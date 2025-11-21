  • Delo mediji d.o.o.
    Okolje

    Tina Kobilšek: Razhajanja med državami so še zelo velika

    Opustitve fosilnih goriv ni v načrtu, zaradi česar EU dogovora ne more podpreti, je povedala glavna slovenska podnebna pogajalka. Blokada Savdske Arabije.
    Kurjenje fosilnih goriv je glavni vzrok za podnebno segrevanje, a države se že več desetletij ne morejo oziroma nočejo dogovoriti o njegovem opuščanju. FOTO: Leo Malafaia/AFP
    Kurjenje fosilnih goriv je glavni vzrok za podnebno segrevanje, a države se že več desetletij ne morejo oziroma nočejo dogovoriti o njegovem opuščanju. FOTO: Leo Malafaia/AFP
    Maja Prijatelj Videmšek
    21. 11. 2025 | 21:00
    9:07
    Najnovejši osnutek dogovora na podnebni konferenci v Belému (Cop30) ne vključuje načrta za prehod od fosilnih goriv, ki je ena ključnih zahtev številnih držav na podnebni konferenci. Več kot 30 držav, med njimi Slovenija, je v pismu predsedstvu Cop30 zapisalo, da »ne morejo podpreti izida, ki ne vključuje« takšnega »načrta«. Na drugi strani načrt z grožnjo z izstopom iz podnebnih pogajanj blokirajo Savdska Arabija, Rusija, Indija in nekatera druga hitro rastoča gospodarstva.

    Po četrtkovem požaru na prizorišču podnebne konference, ki je za več ur prekinil pogajanja v ključni fazi, je brazilsko predsedstvo Cop30 danes zjutraj, na dan, ko bi se konferenca uradno morala končati, objavilo nove osnutke zaključnih dokumentov. Med njimi je tudi osnutek dokumenta Mutirão, ki obravnava štiri najpomembnejše vsebinske točke pogajanj.

    Načrt prehoda od fosilnih goriv umaknili po grožnji proizvajalk nafte.

    Več kot 30 držav, tudi Slovenija, je predsedstvo Cop30 pozvalo k popravku osnutka.

    Pomembna točka Cop30 so tudi enostranski trgovinski ukrepi.

    Ta ne omenja več načrta za prehod od fosilnih goriv niti pojma fosilna goriva. Poziva pa k uvedbi »globalnega pospeševalnika izvajanja« kot prostovoljne pobude pod vodstvom predsedstev, ki bi o napredku poročala na Cop31 – ta bo v Turčiji. Za zdaj ni jasno, kaj naj bi pospeševalnik pomenil. Prvotni osnutek dokumenta Mutirão, objavljen v torek, je načrt za prehod od fosilnih goriv še vseboval. Po nekaterih informacijah naj bi brazilsko predsedstvo Cop30 v petek popoldne po lokalnem času objavilo nov osnutek dogovora, vendar se to do zaključka redakcije ni zgodilo.

    Tina Kobilšek. FOTO: Osebni arhiv
    Tina Kobilšek. FOTO: Osebni arhiv

    Točke, ki so problematične za Evropsko unijo

    Evropska unija trenutnih osnutkov končnih besedil ne more podpreti in pri tem ni edina, je za Delo povedala glavna slovenska pogajalka na podnebni konferenci v Belému Tina Kobilšek. »Z našega vidika manjkata dve točki: ena je prepoznavanje vrzeli v implementaciji pariškega sporazuma. Menimo, da potrebujemo redni odziv na oddane nacionalno določene prispevke držav za zmanjševanje toplogrednih izpustov. Druga točka pa je, da v končni odločitvi potrebujemo referenco na energetski prehod. Tukaj se navezujemo na prehod od fosilnih goriv. V Dubaju smo se že dogovorili, da se bomo premaknili od fosilnih goriv, zdaj pa menimo, da je treba narediti načrt, kako bomo to izpeljali.«

    Kot problematično za EU pa ocenjuje potrojitev financiranja za prilagajanje do leta 2030 glede na leto 2025, ki je navedena v zadnjem osnutku krovnega dogovora. »Na podnebni konferenci v Bakuju smo se že dogovorili o novem finančnem cilju 300 milijard dolarjev na leto. Zavedamo se, da potrebujemo več denarja za prilagajanje, vendar menimo, da se moramo znotraj tega cilja prilagoditi, da bo denarja več in dostop do njega boljši. Nasprotujemo pa postavljanju novega cilja za potrojitev financ, ki nima niti skladne časovnice s finančnim ciljem, sprejetim lani.«

    Države so se na podnebni konferenci v Dubaju pred dvema letoma dogovorile o prehodu od uporabe fosilnih goriv, ne pa tudi o načrtu, kako in kdaj bodo to dosegle. Potrditev načrta za slovo od fosilnih goriv na podnebni konferenci v Belému bi dala signal, da podnebni multilateralizem po izstopu ZDA iz pariškega sporazuma še deluje. Načrt za prehod od fosilnih goriv je v takšni ali drugačni obliki podprlo 82 držav, tudi Slovenija. A predsedstvo Cop30 naj bi se za njegov umik odločilo, ker so v četrtek, še preden je izbruhnil požar, nekatere države zagrozile, da bodo v primeru njegove vključitve v končni dogovor zapustile pogajanja.

    2,5

    stopinje Celzija bolj vroč bi bil svet ob koncu stoletja ob uresničitvi trenutnih podnebnih ciljev držav; rdeča črta iz pariškega sporazuma je 1,5 stopinje

    »Kdo so največji zaviralci? Vsi jih poznamo. To so države proizvajalke nafte, Rusija, Indija, Savdska Arabija. Pridružujejo pa se jim še številne države z gospodarstvi v vzponu,« je za AFP povedala francoska ministrica za ekološki prehod Monique Barbut. Generalni sekretar ZN António Guterres je kot glavno zaviralko ključnih dogovorov na Cop30 označil Savdsko Arabijo.

    Protestniki na Cop30. FOTO: Anderson Coelho/Reuters
    Protestniki na Cop30. FOTO: Anderson Coelho/Reuters

    Blokada dogovora zaradi fosilnih goriv

    Več kot 30 držav, ki podpirajo načrt za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv, je osnutek dokumenta Mutirão zavrnilo. V pismu, ki so ga pozno v četrtek poslale predsedstvu Cop30, so zapisale, da »ne morejo podpreti izida, ki ne vključuje načrta« za fosilna goriva, ter »odločno« pozvale k »popravku predloga«. »Izražamo globoko zaskrbljenost zaradi trenutnega predloga, ki je v obravnavi in je po načelu vzemi ali pusti ... Ne moremo podpreti izida, ki ne vključuje načrta za izvedbo pravičnega / .../ prehoda od fosilnih goriv. To pričakuje velika večina pogodbenic, pa tudi znanost in ljudje, ki pozorno spremljajo naše delo. Svet od tega Copa pričakuje, da bo pokazal kontinuiteto in napredek po globalnem pregledu stanja. Karkoli manj bi neizogibno veljalo za korak nazaj.« Med podpisnicami pisma je večina držav iz EU, tudi Slovenija, države iz Latinske Amerike, Azije in Pacifika.

    Ne moremo podpreti izida, ki ne vključuje načrta za izvedbo pravičnega /.../ prehoda od fosilnih goriv. To pričakuje velika večina pogodbenic, pa tudi znanost in ljudje, ki pozorno spremljajo naše delo.

    Iz pisma podpornic načrta za prehod od fosilnih goriv

    Nad osnutkom je razočaran tudi evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra. »To nikakor ni v skladu z ambicijami, ki jih potrebujemo na področju blaženja posledic podnebnih sprememb,« je dejal. Za potrditev načrta za prehod od fosilnih goriv si od začetka konference aktivno prizadeva brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva. Napovedal je, da se bo zanj zavzel na srečanju skupine držav G20 v Johannesburgu, ki poteka ta konec tedna.

    Evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra je izrazil razočaranje EU nad osnutkom krovnega dogovora. FOTO: Anderson Coelho/Reuters
    Evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra je izrazil razočaranje EU nad osnutkom krovnega dogovora. FOTO: Anderson Coelho/Reuters

    Potrojitev financiranja za prilagajanje

    Osnutek dokumenta Mutirão države poziva tudi k »pospešitvi polnega izvajanja« nacionalno določenih prispevkov za zmanjšanje toplogrednih izpustov. Posodobljeni prispevki, ki so jih države predložile pred konferenco, bi vodili v 2,5 stopinje Celzija bolj vroč svet do konca stoletja. Rdeča črta iz pariškega sporazuma je 1,5 stopinje. Za zaprtje razkoraka med nezadostnimi cilji za zmanjšanje izpustov in ciljem omejitve segrevanja na 1,5 stopinje osnutek predlaga belémsko misijo do 1,5, s katero bi pospešili prizadevanje na tem področju, o napredku pa bi poročali na Cop31. Trenutno ni jasno, ali je belémska misija nekakšna oblika načrta za prehod od fosilnih goriv pod drugim imenom, je zapisal Ed King iz mreže Global Strategic Communications Council.

    Ena ključnih zahtev revnejših držav na podnebnih pogajanjih je povečanje finančne podpore bogatejših za prilagajanje podnebnim spremembam in zeleni prehod. Osnutek dokumenta poziva k prizadevanju za potrojitev financiranja za prilagajanje ter k povečanju podnebnega financiranja, ki bi ga zagotovile bogate države. A te, med njimi je EU, temu niso naklonjene.

    Pomembna točka Cop30 so tudi enostranski trgovinski ukrepi. Kitajska, Indija in nekatere druge države so kritične do evropskega mehanizma za dodatno uvozno dajatev na izdelke z visokim ogljičnim odtisom (CBAM). Zahtevajo vpis prepovedi takšnih ukrepov v končni dogovor, vendar EU svoj mehanizem brani, češ da je sredstvo podnebne politike, ne trgovinski ukrep. Osnutek dokumenta Mutirão je do enostranskih ukrepov kritičen. Kot rešitev predvideva dialoge o trgovini in podnebju s trgovinskimi agencijami ZN v prihodnjih dveh letih.

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
