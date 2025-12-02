Kaj imajo skupnega organizirani kriminal in toksični odpadki

Tisoče deponij po Evropi predstavlja skrito grožnjo za okolje, pitno vodo in zdravje ljudi. Po najnovejši raziskavi, ki so jo izvedli britanski časopis Guardian ter novinarski organizaciji Watershed Investigations in Investigate Europe, je kar 28 odstotkov evropskih deponij izpostavljenih poplavnemu tveganju. Zato je tudi velika verjetnost, da bi strupeni odpadki vdrli v podtalnico, površinske vode in druge ekosisteme. Ta ugotovitev izpostavlja povečano tveganje onesnaženja zaradi podnebnih sprememb in naraščajoče pogostnosti poplav.

V Evropski uniji je domnevno do okoli pol milijona deponij, vendar so podatki o teh lokacijah pogosto razdrobljeni, pomanjkljivi ali nedostopni, kar otežuje ustrezno obvladovanje tveganj. Strokovnjaki opozarjajo, da povečana pogostost poplav pomeni, da so deponije, zlasti obvodne in obalne, vse bolj ranljive za erozijo, kar še povečuje možnost sproščanja strupenih snovi, kot so plastika, težke kovine in tako imenovane večne kemikalije (PFAS).

Pitna voda v kriznem stanju

Skoraj 10.000 deponij leži v območjih, kjer bi lahko ogrozile vir pitne vode, navaja Guardian. V državah, kot so Francija, Španija, Nemčija, Nizozemska in Italija, so nekatere deponije neposredno povezane z naravnimi viri in zaščitenimi območji, kar pomeni, da lahko njihovo onesnaženje škoduje biotski raznovrstnosti in zdravju živali.

Velike težave imajo v Grčiji, kjer so testi ugotovili, da so ravni kemikalij PFAS večkrat presegle standarde za pitno vodo, pa tudi živo srebro in kadmij, ki se iz nekdanjega odlagališča Maratolaka v gorovju Tajgetos, ki ga vsako leto obišče na tisoče pohodnikov, izločajo v grško reko Nedontas.

Mafijski posli

Nezakonito odlaganje odpadkov je v Evropi postalo eno najhitreje rastočih področij organiziranega kriminala. Na tovrstne dejavnosti je opozoril Europol, pri čemer so oblasti letos na Hrvaškem odkrile 35.000 ton nezakonito odloženih odpadkov iz Italije, Slovenije in Nemčije, kar je kriminalcem prineslo najmanj štiri milijone evrov dobička.

V Veliki Britaniji je kar 137 odprtih preiskav o nezakonitih deponijah z več kot milijon kubičnih metrov odpadkov. V južni Italiji pa so za povečano smrtnost in bolezni krivili mafijo, ki da nezakonito odlaga strupene odpadke, poroča Guardian.

Za učinkovito obvladovanje teh tveganj bo EU nujno potrebovala centralizirane in celovite evidence o deponijah ter boljše ukrepe za nadzor. Zakonodaja EU sicer že predpisuje stroge smernice za varnost pitne vode, vendar konkretni ukrepi glede onesnaženih deponij še vedno zaostajajo.