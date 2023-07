Toča klestila tudi vinograde in sadovnjake, zaščitene z mrežami

V nadaljevanju preberite:

Neurja z močnimi nalivi, vetrom in točo, ki so prejšnji četrtek pustošila po večjem delu države, so povzročila veliko škodo na kmetijskih površinah. V Pomurju, na Dolenjskem in v Posavju je v pasovih, kjer je klestila toča, pridelek ponekod povsem uničen. Zavarovanje pred točo je v primeru poljščin edina rešitev, sofinancira ga tudi država, a se zanj odloča premalo kmetov.

Na Dolenjskem in v Posavju je okoli kilometer širok pas toče v četrtek popoldne prešel območje od občine Mirna do občine Krško. Po podatkih kmetijsko-gozdarske zbornice (KGZS) je poškodovanih okoli 1400 hektarov površin. V osrednjem delu občine Krško (v pasu Raka–Veliki Trn–Leskovec pri Krškem–Gora–Krško–Videm–Sremič–Zdole) so močno prizadeti tudi vinogradi in sadovnjaki, ki so imeli protitočno mrežo. Predsednik brežiške območne enote KGZS Boris Orešek je poudaril, da takšne toče v Posavju ne pomnijo, saj je bilo v največjih skupkih, ki so dosegli premer do 12 centimetrov, tudi do 80 zlepljenih zrn.