Tolmačka med kmeti in naravovarstveniki

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je konec lanskega leta dobilo novo predsednico. Tanja Šumrada je poleg strokovne podkovanosti v biologiji in ornitologiji strokovnjakinja za kmetijsko politiko in agrarno ekonomiko. Na biotehniški fakulteti bodoče biologe, biotehnologe in zootehnike uči osnov kmetijske politike in ekonomike, v okviru doktorata in kasnejših raziskav pa je opravila intervjuje z več sto slovenskimi kmeti. »Včasih se šalim, da je moja niša v življenju biti tolmačka. Biologom razlagam, kaj mislijo kmeti, kmetom pa, kaj biologi.« Želi si, da bi oboji bolj stopili skupaj za doseganje istega cilja – boljšega varstva biodiverzitete in trajnostne proizvodnje hrane.