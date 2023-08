Tornado v Ilirski Bistrici poškodoval enajst objektov

Neurje z obilnimi padavinami in močnim vetrom, ki je v ponedeljek zvečer prešlo Slovenijo, je znova povzročilo kar nekaj preglavic in gmotne škode. Na upravi za zaščito in reševanje so zabeležili 69 dogodkov, sunki močnega vetra so odkrivali strehe in podirali drevesa. Na Bledu je na turističen vlakec padlo drevo, na katerem so bili ob vozniku štirje potniki, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Na upravi za zaščito in reševanje so sicer dogodke zabeležili na območjih regijskih centrov Maribor (16), Postojna (15), Celje (13), Koper (11), Kranj (šest), Murska Sobota (tri), Nova Gorica (dva) ter po enega v Ljubljani, Slovenj Gradcu in na Ptuju.

Zaradi obilnega dežja je meteorna voda poplavila več kletnih prostorov objektov, ogrožala objekte, prav tako ponekod narasli vodotoki. Sunki močnega vetra so odkrivali ostrešja objektov in podirali drevesa. Na območju Ilirske Bistrice je nastal tornado, ki je po do sedaj znanih podatkih poškodoval 11 objektov.

»Vodna tromba oziroma tornado je nevihtni pojav, do katerega pride, če je nevihta dovolj močna. Vrtinec se razvije iz baze nevihtnega oblaka, ki ima že sama neke svoje rotacije,« je včeraj povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje Andrej Velkavrh. Dejal je, da vrtinec, ki se pojavi nad morjem, imenujemo vodna tromba, tistemu na kopnem pa pravimo tornado ali vrtinec, odvisno od jakosti in intenzitete pojava.

»Pri nas to seveda ni pogost pojav, se pa pojavi na vsake toliko časa. Tornado, ki smo mu bili priča v 70. letih prejšnjega stoletja, je od Hotedršice proti Vrhniki naredil kar precej škode,« je dejal Velkavrh. Omenil je tudi tornado, ki je leta 2008 pri prelazu Črnivec nad Kamnikom uničil dobršen del gozdne površine.

Sprožila sta se dva zemeljska plazova, ki sta ogrožala objekte. Na terenu je bilo aktivnih skupno 36 gasilskih enot, od tega tri poklicne, ki so opravile skupno 75 intervencij. Gasilci so odstranjevali podrto drevje, zasilno prekrivali poškodovana ostrešja, črpali meteorno vodo, s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte in s folijo prekrili plazišči, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Pristojne službe še vedno odstranjujejo posledice neurij izpred nekaj dni. Ta so v zadnjih tednih škodo povzročala po vsej Sloveniji.

Temperature do 30 stopinj

Danes bo povečini sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.

Jutri bo deloma jasno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju 21, najvišje dnevne od 27 do 32, na severozahodu okoli 25 stopinj Celzija.