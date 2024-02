Trajnostnost podjetij talka padca evropske konkurenčnosti

V nadaljevanju preberite:

Že drugič je bilo prejšnji petek prestavljeno glasovanje evropskih ministrov o predlogu direktive, ki bo podjetja na evropskem trgu zavezala k večji odgovornosti za človekove pravice in okolje v svojih dobavnih verigah. Podporo direktivi blokira liberalna FDP, ena od strank nemške vladne koalicije, oči so uprte tudi v odločitev Italije.

Preberite, kakšno lobiranje pod mizo so se šli v nemški liberalni FDP, in ali držijo informacije, da je Slovenija pod pritiskom nemške FDP in slovenskega gospodarstva spremenila svoje stališče in direktive ne bo podprla.