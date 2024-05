Trenutek »aha!«: plastika je res povsod

V nadaljevanju preberite:

Iskanje plastičnih nanodelcev se je zdelo kot iskanje igle v senu, a ni povsem tako, saj je plastika povsod. Tudi zato se čedalje več raziskovalk in raziskovalcev ukvarja z njo, manjkajo pa standardne metode za določanje in tudi standardizirani vzorci, ki bi bili osnova za take raziskave. Srečanja raziskovalcev so tako zelo dobrodošla, je povedala dr. Milica Velimirović iz belgijske družbe Vito.

Plastika je v mikro- (milijoninka metra) in nanovelikostih (milijardinka metra) prisotna tako v vodoodpornih šminkah kot v veliko drugih kozmetičnih izdelkih pa tudi v hrani in vodi. »Večina plastike ni bila obravnavana pravilno. Plastično onesnaženje je tako vseprisotno, saj plastika razpada na čedalje manjše delce. A še vedno iščemo standardizirane metode za določanje nanoplastike pa tudi standardizirane vzorce,« je na dogodku Plastika za zajtrk, ki ga organizira Andreja Palatinus, povedala Milica Velimirović.