Tretjina evropskih potrošnikov uživa ribe, ki lahko vsebujejo živo srebro

Ribe se vse pogosteje znajdejo na krožnikih prebivalcev Evropske unije, vendar so ti slabo seznanjeni z zdravstvenimi tveganji ob uživanju tistih vrst, ki lahko vsebujejo ostanke živega srebra. Primeri takšnih vrst so velike (plenilske) ribe, kot so tuna, mečarica in morski pes, ki se prehranjujejo z manjšimi, zato se živo srebro v njih kopiči.

Uživanje rib in drugih morskih živalskih vrst z ostanki živega srebra predstavlja največje tveganje za nosečnice oziroma njihov plod. Izpostavljenost metil živemu srebru, najnevarnejši obliki živega srebra, je povezana z zmanjšanim razvojem možganov in živčevja pri plodu in majhnih otrocih. Evropska agencija za varnost hrane (Efsa) je z anketo preverila, kako pogosto potrošniki v EU jedo ribe in druge morske sadeže, ki lahko vsebujejo živo srebro, ter ali poznajo nacionalna priporočila, koliko teh vrst naj vključijo v tedenski jedilnik.