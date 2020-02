FOTO:Tretjina vrst lahko izumre v 50 letih

Vaquita (majhna krava), vrsta delfina, je tudi zaradi morskih vročinskih valov zelo ogrožena ob Kalifornijski obali. FOTO: Reuters

Segrevanje ogroža tudi zajce na severu. FOTO: Reuters

Tasmanske vrage vzrejajo, da lahko na otok naseljujejo zdrave, brez raka. FOTO: Reuters

Pretekle študije so se usmerile na širitev ali selitev vrst v hladnejša območja, s čimer bi se izognile segrevanju. Nova študija Univerze v Arizoni pa kaže, da se večina vrst ne more širiti tako hitro, da bi se izognile izumrtju, vsaj glede na njihovo preteklo premikanje. Tako bi do leta 2070 lahko izumrla tretjina vrst rastlin in živali.S križanjem podatkov o izumrlih vrstah v preteklosti, podatkov o premikanju vrst in napovedi prihodnjega podnebja so raziskovalci izračunali, da lahko izumre vsaka tretja vrsta. Zbrali so podatke za več kot 500 vrst iz skoraj 600 lokacij po svetu, od Norveške, Francije in Španije, ZDA, Malezije in Nove Gvineje do Peruja in Madagaskarja. Raziskovalci so preverili podatke o nedavni preteklosti. Osredotočili so se na vrste, ki so jih preverjali na istih lokacijah vsaj deset let. Ob tem so obdelali podatke o spremembah v podnebju za posamezno lokacijo. Najprej so ugotovili, da je 44 odstotkov vrst na več lokacijah že izumrlo.Z analizo sprememb pri 19 podnebnih spremenljivkah so lahko ugotovili, kaj najbolj vpliva na lokalno izumrtje in koliko sprememb lahko populacije rastlinskih in živalskih vrst še prenesejo. Poleg tega so ocenili še, kako hitro se lahko populacija določene vrste premika, da ubeži naraščajočim temperaturam.V študiji so kot osnovo vzeli najtoplejši dan v letu, to je ključna spremenljivka, ki najbolje pojasni, ali bo določena vrsta izumrla. Povprečna letna temperatura je precej slabši pokazatelj, čeprav se ta podatek najpogosteje uporablja za prikaz podnebnih sprememb.Raziskovalci so ugotovili še, da lahko mnoge vrste zdržijo nekoliko višje najvišje temperature, vendar le do določene meje. Kar polovica vrst je lokalno izumrla, ko so najvišje temperature zrasle za več kot pol stopinje Celzija. Raziskovalci ugotavljajo, da bi 95 odstotkov vrst lokalno izumrlo, če bi se najvišje temperature povišale za več kot 2,9 stopinje Celzija. Napovedi izumiranja vrst rastlin in živali so tako zelo odvisne od tega, koliko se bo planet segrel, pa tudi od tega, koliko vrst se lahko umakne vročini.Če se bomo držali pariškega podnebnega sporazuma, bi lahko do leta 2070 izgubili manj kot dve od vsakih desetih rastlinskih in živalskih vrst. Raziskovalci pa dodajajo, da bi lahko, glede na izsledke študije, izgubili tudi več kot tretjino ali celo polovico vseh vrst rastlin in živali, če bomo še naprej povzročali segrevanje planeta.Po študiji je nevarnost za izumrtje rastlinskih in živalskih vrst podobna, izumiranje pa bo dva- do trikrat pogostejše v tropskem kot v zmernem pasu. To je težava, saj večina rastlinskih in živalskih vrst živi v tropskem pasu.