Trgovske blagovne znamke izločajo slovenske dobavitelje

Analiza strukture prehranskih izdelkov v šestih trgovskih verigah, ki je temeljila na popisu živil, je pokazala, da se je delež živil z navedenim slovenskim izvorom zmanjšal v primerjavi s popisom leta 2023, a slika ni celovita, ker je na voljo premalo podatkov. Po oceni prehranskega varuha na trgu glede izvora na splošno vlada razmeroma velika netransparentnost.

Delež popisanih živil z oznako »ni podatka« – takšno oznako je živilo dobilo, če ni bilo jasno navedeno, kdo je proizvajalec oziroma v kateri državi je bil izdelek proizveden – je bil zato zelo velik. »Za takšna živila lahko domnevamo, da je izvor tuje, ne moremo pa tega zagotovo trditi,« je dejal varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Branko Ravnik.

Kako rezultate komentirajo na trgovinski in kmetijsko-gozdarski zbornici?