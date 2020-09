FOTO:Tudi v letalstvu imamo lahko nekaj rekordov

Pipistrel je v letalske presežke posegel že večkrat, med pandemijo covida-19 pa mu je uspelo za električno letalo Velis electro pridobiti tipski certifikat Agencije EU za varnost v letalstvu (EASA), nato pa podreti kar pet rekordov. Pravzaprav je to storila ekipa švicarskih »prijateljev elektromobilnosti«, ki so »nori, ker hočejo preleteti 1000 kilometrov brez emisij«.Velis electro je prvo električno letalo, ki ima tipski certifikat in vsa dovoljenja za vadbo pilotov, varno enako ali bolj kot podobna klasična letala, deluje pa v toplih, hladnih in mokrih dneh. Za vadbo pilotov je dvosedežno, ki pa morata skupaj tehtati največ ...