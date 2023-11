Učinkovitost je del poti do opustitve fosilnih goriv

V nadaljevanju preberite:

Prikaz primerov prenove stavb, od stanovanjskih do avstrijskega parlamenta, ogrevanja bolnišnice z odpadno toploto podatkovnega centra, povsem nove varčne pekarne in pralnice, ki se poskuša rešiti plina, je organiziral generalni direktorat evropske komisije za energijo. Kot pravijo, je energetska učinkovitost najboljša pot do opustitve fosilnih goriv, zato bodo dobre prakse promovirali še naprej.

V 17. območju Dunaja daljinsko ogrevanje ne presega sto stopinj Celzija kot v 1. območju, temveč približno 50 stopinj Celzija, zaradi tega je treba stavbe izolirati in zmanjšati porabo, je povedal arhitekt Johannes Zeininger. Zato so na streho namestili hibridno sončno elektrarno, ki proizvaja toploto in elektriko. Toploto ob presežkih odvajajo v tla, v 120-metrske vrtine, s čimer tla segrejejo za tri do pet stopinj Celzija. Toplejša tla pozimi potem omogočajo boljši izkoristek toplotnih črpalk, s talnim ogrevanjem in stropnim hlajenjem pa potrebujejo bistveno manj vročo ali hladno vodo.