Ugašanje motorja ob postanku pomeni prihranek

Ameriški predsednik je podnebne ukrepe označil za nesmiselne in neumne, mednje pa uvrstil tudi funkcijo start-stop, ki jo imajo številni novejši avtomobili. To moti tudi nekatere voznike pri nas. Ugašanje motorja ob krajših postankih – na semaforju, pred železniško zapornico ali med čakanjem – je preprost ukrep, ki lahko zmanjša porabo goriva in emisije. Vprašanje pa je, kdaj je to smiselno in kolikšen je dejanski prihranek.

Sodobna vozila so vse pogosteje opremljena s sistemom start-stop, ki motor samodejno ugasne ob mirovanju in ga znova zažene ob pritisku na sklopko ali popuščanju zavornega pedala. Namen sistema je zmanjšanje porabe goriva v mestni vožnji, kjer je ustavljanja največ. Pri starejših vozilih mora voznik to storiti ročno, zato je odločitev odvisna od dolžine postanka in tehničnega stanja vozila.

Poraba pri prostem teku

Osebni avtomobil z bencinskim motorjem pri prostem teku porabi približno od 0,6 do enega litra goriva na uro. Dizelski motor porabi nekoliko manj, okoli 0,5 do 0,8 litra na uro. To pomeni, da motor v eni minuti mirovanja porabi približno 0,01 do 0,015 litra goriva.

Če je cena goriva 1,60 evra za liter, minuta prostega teka stane približno 1,6 do 2,4 centa.

Kdaj se ugašanje izplača

Zagon motorja porabi dodatno količino goriva, vendar je ta poraba majhna – približno toliko kot 5 do 10 sekund prostega teka pri sodobnih motorjih.

Če torej postanek traja več kot 10 do 20 sekund, je ugašanje motorja energijsko smiselno. Pri krajših ustavitvah razlika ni bistvena.

Letni prihranek

Če voznik dnevno v prometu porabi skupno 10 minut v prostem teku, to pomeni približno 0,1 do 0,15 litra goriva na dan, kar na leto nanese približno 25 do 40 litrov goriva, oziroma 40 do 65 evrov (ob trenutnih cenah).

Pri intenzivni mestni vožnji je prihranek lahko večji, zlasti pri dostavnih vozilih ali taksijih.

Okoljski vidik

Poleg stroškov je pomemben tudi okoljski učinek, zgorevanje enega litra bencina povzroči približno 2,3 kilograma CO₂, en liter dizla pa približno 2,6 kilograma CO₂.

Letni prihranek 30 litrov goriva tako pomeni približno 70 kilogramov manj emisij CO₂.

Drug prihranek je hrup, ki ga ugasnjen motor ne proizvaja. Hrup prometa je poleg emisij delcev tudi največja obremenitev urbanih območij.

Omejitve

Pri zelo nizkih temperaturah ali pri starejših vozilih lahko pogosto ugašanje dodatno obremenjuje akumulator in zaganjalnik.

Sodobni start-stop sistemi so prilagojeni pogostim zagonom in imajo ojačane komponente.

V koloni, kjer se vozilo premakne vsakih nekaj sekund, ugašanje ni praktično.