Učinki ultra predelane hrane so vidni že v treh tednih

Človeško telo ni zasnovano za presnavljanje industrijske, ultra predelane hrane. To je osrednji sklep klinične študije, ki jo je konec avgusta v ameriški znanstveni reviji Cell Metabolism objavila mednarodna raziskovalna skupina.

Raziskava, ki po svoji metodološki natančnosti presega dosedanje, je potrdila številne pretekle epidemiološke ugotovitve in ponudila trdne dokaze, da so ultra predelana živila (UPŽ) škodljiva sama po sebi, ne glede na kalorični vnos.

Kot kaže, ta vrsta hrane usodno posega v biološke procese, kar se odraža v hitrem pridobivanju telesne teže, poslabšanju zdravja srca in ožilja, porušenem hormonskem ravnovesju in celo zmanjšani moški plodnosti.

»Poraba ultra predelane hrane se je po svetu izrazito povečala in danes predstavlja več kot petdeset odstotkov celotnega energijskega vnosa v Združenem kraljestvu, Avstraliji, Kanadi in ZDA,« so v študiji zapisali raziskovalci.

Človeško telo ni zasnovano za presnavljanje industrijske, ultra predelane hrane. Fotografija je simbolična. FOTO: Siddharth Cavale/Reuters

Podatki epidemiološke kohorte Nutrinet medtem kažejo, da v Franciji približno 35 odstotkov povprečnega kaloričnega vnosa izvira iz UPŽ, ki predstavljajo okoli 80 odstotkov predelanih izdelkov v velikih trgovskih verigah.

Leta 2022 je bila objavljena raziskava v publikaciji European Journal of Nutrition za Slovenijo, kjer so uporabili podatke iz leta 2017. Za povprečno odraslo prebivalstvo Slovenije se je vnos energije iz ultra predelanih živil in pijač gibal med 22 in 24 odstotki.

Kaj sploh uvrščamo med ultra predelana živila?

Ultra predelana živila so produkti industrijskih postopkov, ki jim korenito spremenijo teksturo, okus ali rok uporabnosti. Vsebujejo aditive, kot so emulgatorji, sladila, ojačevalci arome in konzervansi, ki jih v domači kuhinji ne najdemo.

Podatkovna baza OpenFoodFacts potrošnikom pomaga pri prepoznavanju teh izdelkov z oceno predelave po lestvici NOVA. Četrta, najvišja stopnja na tej lestvici so prav ultra predelana živila, med katera spadajo žita za zajtrk, panirani mesni izdelki, instant testenine, dehidrirane juhe, industrijski kruh, piškoti, sladkane pijače in mlečni deserti.

Leta 2022 je bila objavljena raziskava v publikaciji European Journal of Nutrition za Slovenijo, kjer so uporabili podatke iz leta 2017. Za povprečno odraslo prebivalstvo Slovenije se je vnos energije iz ultra predelanih živil in pijač gibal med 22 in 24 odstotki. Fotografija je simbolična. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Večina študij, ki so doslej ocenjevale zdravstvene posledice uživanja UPŽ, se je opirala na epidemiološke raziskave. »Te študije kažejo, da imajo posamezniki, ki uživajo največje količine ultra predelane hrane, povečano tveganje za nekatere vrste raka, bolezni srca in ožilja, presnovne bolezni, kot je sladkorna bolezen, in duševne motnje,« je pojasnil vodja raziskave, biolog Romain Barrès.

»Vendar pa doslej ni bilo jasno, ali tveganje predstavlja sama ultra predelava ali zgolj prekomerne zaužite količine. Vemo, da učinki teh živil na sitost vodijo v prenajedanje. To je eno ključnih vprašanj, na katerega smo želeli odgovoriti.«

Prelomna študija z nepričakovanimi rezultati

Da bi potrdili vzročno povezavo med UPŽ in boleznimi, so raziskovalci zasnovali klinično preskušanje, podobno tistim za testiranje zdravil.

Vključili so približno 40 moških, ki so jih razdelili v dve skupini. Tri tedne so eni skupini zagotavljali obroke, v katerih je bilo več kot 75 odstotkov ultra predelanih živil, drugi pa obroke iz minimalno predelanih sestavin.

Epidemiološke študije kažejo, da imajo posamezniki, ki uživajo veliko ultra predelane hrane, povečano tveganje za različne bolezni. Fotografija je simbolična. FOTO: Alexey Malgavko/Reuters

Ključno je bilo, da je bil kalorični vnos za obe skupini strogo enak. Po trimesečnem premoru so skupini diete zamenjali.

Ko so raziskovalci odpravili večino eksperimentalnih dejavnikov, so ocenili učinke tritedenske ultra predelane diete. »Rezultati so nas presenetili,« je za Le Monde dejal Barrès. »Nismo pričakovali učinkov takšne razsežnosti.«

V zgolj 21 dneh je ultra predelana dieta v primerjavi z nepredelano botrovala porastu telesne teže za skoraj 1,5 kilograma, predvsem v obliki maščobne mase. Vse to kljub temu, da udeleženci niso zaužili niti kalorije več.

Porušena biološka ravnovesja

Ta opazni učinek pa je bil le vrh ledene gore, saj se je odrazil v globljih motnjah v biologiji udeležencev.

Uživanje ultra predelane hrane vodi v poslabšanje zdravja srca in ožilja ter porušeno hormonsko ravnovesje. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

Študija, objavljena v Cell Metabolism, je pokazala, da se je poslabšalo razmerje med LDL in HDL holesterolom, kar je bilo povezano s padcem koncentracije hormonov, ključnih za presnovo energije.

Avtorji so izmerili tudi upadanje ravni hormonov, ki sodelujejo pri proizvodnji sperme, in zmanjšano gibljivost semenčic.

Ena od možnih razlag, ki jo ponuja študija, je višja koncentracija onesnaževal v ultra predelani hrani. V krvi udeležencev na ultra predelani dieti so opazili naraščajočo koncentracijo mehčalca plastike, ftalata cx-MINP, ki je znan endokrini motilec.

»To onesnaženje bi lahko izviralo iz plastične embalaže, pa tudi iz številnih korakov predelave, ki povečujejo tveganje za kontaminacijo,« je pojasnil Barrès.

Udeleženci na ultra predelani dieti so se zredili, čeprav niso zaužili niti kalorije več. Fotografija je simbolična. FOTO: Justin Sullivan/AFP

Za morda še večje presenečenje je poskrbel podatek, da je ultra predelana dieta povzročila tudi zmanjšanje koncentracije litija v krvi. »Litij je regulator razpoloženja,« je dejal Barrès in dodal: »Možno je, da igra vlogo pri depresivnih motnjah, povezanih z uživanjem ultra predelane hrane.«