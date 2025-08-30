  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Okolje

    Učinki ultra predelane hrane so vidni že v treh tednih

    Nova študija potrjuje, da ultra predelana hrana škodi zdravju ne glede na kalorije, povzroča debelost, ruši hormonsko ravnovesje in zmanjšuje plodnost.
    Klinična študija je potrdila, da so ultra predelana živila škodljiva sama po sebi, ne glede na kalorični vnos. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Klinična študija je potrdila, da so ultra predelana živila škodljiva sama po sebi, ne glede na kalorični vnos. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Ž. U.
    30. 8. 2025 | 17:17
    30. 8. 2025 | 18:12
    6:02
    A+A-

    Človeško telo ni zasnovano za presnavljanje industrijske, ultra predelane hrane. To je osrednji sklep klinične študije, ki jo je konec avgusta v ameriški znanstveni reviji Cell Metabolism objavila mednarodna raziskovalna skupina.

    Raziskava, ki po svoji metodološki natančnosti presega dosedanje, je potrdila številne pretekle epidemiološke ugotovitve in ponudila trdne dokaze, da so ultra predelana živila (UPŽ) škodljiva sama po sebi, ne glede na kalorični vnos.

    Kot kaže, ta vrsta hrane usodno posega v biološke procese, kar se odraža v hitrem pridobivanju telesne teže, poslabšanju zdravja srca in ožilja, porušenem hormonskem ravnovesju in celo zmanjšani moški plodnosti.

    »Poraba ultra predelane hrane se je po svetu izrazito povečala in danes predstavlja več kot petdeset odstotkov celotnega energijskega vnosa v Združenem kraljestvu, Avstraliji, Kanadi in ZDA,« so v študiji zapisali raziskovalci.

    Človeško telo ni zasnovano za presnavljanje industrijske, ultra predelane hrane. Fotografija je simbolična. FOTO: Siddharth Cavale/Reuters
    Človeško telo ni zasnovano za presnavljanje industrijske, ultra predelane hrane. Fotografija je simbolična. FOTO: Siddharth Cavale/Reuters

    Podatki epidemiološke kohorte Nutrinet medtem kažejo, da v Franciji približno 35 odstotkov povprečnega kaloričnega vnosa izvira iz UPŽ, ki predstavljajo okoli 80 odstotkov predelanih izdelkov v velikih trgovskih verigah.

    Leta 2022 je bila objavljena raziskava v publikaciji European Journal of Nutrition za Slovenijo, kjer so uporabili podatke iz leta 2017. Za povprečno odraslo prebivalstvo Slovenije se je vnos energije iz ultra predelanih živil in pijač gibal med 22 in 24 odstotki.

    Kaj sploh uvrščamo med ultra predelana živila?

    Ultra predelana živila so produkti industrijskih postopkov, ki jim korenito spremenijo teksturo, okus ali rok uporabnosti. Vsebujejo aditive, kot so emulgatorji, sladila, ojačevalci arome in konzervansi, ki jih v domači kuhinji ne najdemo.

    Podatkovna baza OpenFoodFacts potrošnikom pomaga pri prepoznavanju teh izdelkov z oceno predelave po lestvici NOVA. Četrta, najvišja stopnja na tej lestvici so prav ultra predelana živila, med katera spadajo žita za zajtrk, panirani mesni izdelki, instant testenine, dehidrirane juhe, industrijski kruh, piškoti, sladkane pijače in mlečni deserti.

    Leta 2022 je bila objavljena raziskava v publikaciji European Journal of Nutrition za Slovenijo, kjer so uporabili podatke iz leta 2017. Za povprečno odraslo prebivalstvo Slovenije se je vnos energije iz ultra predelanih živil in pijač gibal med 22 in 24 odstotki. Fotografija je simbolična. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Leta 2022 je bila objavljena raziskava v publikaciji European Journal of Nutrition za Slovenijo, kjer so uporabili podatke iz leta 2017. Za povprečno odraslo prebivalstvo Slovenije se je vnos energije iz ultra predelanih živil in pijač gibal med 22 in 24 odstotki. Fotografija je simbolična. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

    Večina študij, ki so doslej ocenjevale zdravstvene posledice uživanja UPŽ, se je opirala na epidemiološke raziskave. »Te študije kažejo, da imajo posamezniki, ki uživajo največje količine ultra predelane hrane, povečano tveganje za nekatere vrste raka, bolezni srca in ožilja, presnovne bolezni, kot je sladkorna bolezen, in duševne motnje,« je pojasnil vodja raziskave, biolog Romain Barrès.

    image_alt
    Vstopili smo v slovenski črni trg zdravil za hujšanje

    »Vendar pa doslej ni bilo jasno, ali tveganje predstavlja sama ultra predelava ali zgolj prekomerne zaužite količine. Vemo, da učinki teh živil na sitost vodijo v prenajedanje. To je eno ključnih vprašanj, na katerega smo želeli odgovoriti.«

    Prelomna študija z nepričakovanimi rezultati

    Da bi potrdili vzročno povezavo med UPŽ in boleznimi, so raziskovalci zasnovali klinično preskušanje, podobno tistim za testiranje zdravil.

    Vključili so približno 40 moških, ki so jih razdelili v dve skupini. Tri tedne so eni skupini zagotavljali obroke, v katerih je bilo več kot 75 odstotkov ultra predelanih živil, drugi pa obroke iz minimalno predelanih sestavin.

    Epidemiološke študije kažejo, da imajo posamezniki, ki uživajo veliko ultra predelane hrane, povečano tveganje za različne bolezni. Fotografija je simbolična. FOTO: Alexey Malgavko/Reuters
    Epidemiološke študije kažejo, da imajo posamezniki, ki uživajo veliko ultra predelane hrane, povečano tveganje za različne bolezni. Fotografija je simbolična. FOTO: Alexey Malgavko/Reuters

    Ključno je bilo, da je bil kalorični vnos za obe skupini strogo enak. Po trimesečnem premoru so skupini diete zamenjali.

    Ko so raziskovalci odpravili večino eksperimentalnih dejavnikov, so ocenili učinke tritedenske ultra predelane diete. »Rezultati so nas presenetili,« je za Le Monde dejal Barrès. »Nismo pričakovali učinkov takšne razsežnosti.«

    V zgolj 21 dneh je ultra predelana dieta v primerjavi z nepredelano botrovala porastu telesne teže za skoraj 1,5 kilograma, predvsem v obliki maščobne mase. Vse to kljub temu, da udeleženci niso zaužili niti kalorije več.

    image_alt
    Z novimi zdravili nad debelost

    Porušena biološka ravnovesja

    Ta opazni učinek pa je bil le vrh ledene gore, saj se je odrazil v globljih motnjah v biologiji udeležencev.

    Uživanje ultra predelane hrane vodi v poslabšanje zdravja srca in ožilja ter porušeno hormonsko ravnovesje. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock
    Uživanje ultra predelane hrane vodi v poslabšanje zdravja srca in ožilja ter porušeno hormonsko ravnovesje. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

    Študija, objavljena v Cell Metabolism, je pokazala, da se je poslabšalo razmerje med LDL in HDL holesterolom, kar je bilo povezano s padcem koncentracije hormonov, ključnih za presnovo energije.

    Avtorji so izmerili tudi upadanje ravni hormonov, ki sodelujejo pri proizvodnji sperme, in zmanjšano gibljivost semenčic.

    Ena od možnih razlag, ki jo ponuja študija, je višja koncentracija onesnaževal v ultra predelani hrani. V krvi udeležencev na ultra predelani dieti so opazili naraščajočo koncentracijo mehčalca plastike, ftalata cx-MINP, ki je znan endokrini motilec.

    »To onesnaženje bi lahko izviralo iz plastične embalaže, pa tudi iz številnih korakov predelave, ki povečujejo tveganje za kontaminacijo,« je pojasnil Barrès.

    Udeleženci na ultra predelani dieti so se zredili, čeprav niso zaužili niti kalorije več. Fotografija je simbolična. FOTO: Justin Sullivan/AFP
    Udeleženci na ultra predelani dieti so se zredili, čeprav niso zaužili niti kalorije več. Fotografija je simbolična. FOTO: Justin Sullivan/AFP

    image_alt
    Kaj je v ozadju vse več primerov raka pri mlajših od 50 let?

    Za morda še večje presenečenje je poskrbel podatek, da je ultra predelana dieta povzročila tudi zmanjšanje koncentracije litija v krvi. »Litij je regulator razpoloženja,« je dejal Barrès in dodal: »Možno je, da igra vlogo pri depresivnih motnjah, povezanih z uživanjem ultra predelane hrane.«

    Premium
    Sobotna priloga
    Uvodnik

    Trump obglavil najzvestejše zaveznike, Indija zato išče nove

    Kažejo se obrisi nove podobe sveta. Merska enota za pravilnost tega ostaja Palestina.
    Janez Markeš 29. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Peter Vilfan: Kar gledamo na evropskem prvenstvu, je čista katastrofa

    Po tekmi so se vrstile kritike proti strokovnemu štabu slovenske reprezentance, ki je eurobasket odprla s porazom proti Poljski.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 07:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    zdravjehranaraziskavaštudijadebelostnezdrava hranaultra predelana hranabolezen

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Fosili

    Presenetljivo odkritje: bodičast dinozaver, ki evolucijo postavlja na glavo

    Gre za novo vrsto dinozavra, imenovano Spicomellus afer, živela je pred 165 milijoni let na poplavnih ravnicah današnje severne Afrike.
    30. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Raziskava

    Učinki ultra predelane hrane so vidni že v treh tednih

    Nova študija potrjuje, da ultra predelana hrana škodi zdravju ne glede na kalorije, povzroča debelost, ruši hormonsko ravnovesje in zmanjšuje plodnost.
    30. 8. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    VN Nizozemske

    Prva runda je za 12 tisočink pripadla vodilnemu v svetovnem prvenstvu

    Oscar Piastri je zmagovalec kvalifikacij za nedeljsko dirko svetovnega prvenstva v formuli 1 v Zandvoortu. Drugi Lando Norris, tretji Max Verstappen.
    30. 8. 2025 | 16:43
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Namesto Slovenca Nemec

    Newcastle ujel kapitalca v Nemčiji in je Šeškov ter slovenski znanec

    Potem ko angleški nogometni klub ni imel sreče s slovenskim reprezentantom, ki je izbral Manchester United, je pripeljal prvega strelca eura do 21 let.
    30. 8. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Slovenci 37 minut bliže zmagi, a Francozi so s prestavo višje uveljavili moč

    Na evropskem prvenstvu v košarki je Slovenija po dobri igri in močnem odporu izgubila proti Franciji s 95:103. Luka Dončić je dosegel 39 točk.
    30. 8. 2025 | 16:05
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    VN Nizozemske

    Prva runda je za 12 tisočink pripadla vodilnemu v svetovnem prvenstvu

    Oscar Piastri je zmagovalec kvalifikacij za nedeljsko dirko svetovnega prvenstva v formuli 1 v Zandvoortu. Drugi Lando Norris, tretji Max Verstappen.
    30. 8. 2025 | 16:43
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Namesto Slovenca Nemec

    Newcastle ujel kapitalca v Nemčiji in je Šeškov ter slovenski znanec

    Potem ko angleški nogometni klub ni imel sreče s slovenskim reprezentantom, ki je izbral Manchester United, je pripeljal prvega strelca eura do 21 let.
    30. 8. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Slovenci 37 minut bliže zmagi, a Francozi so s prestavo višje uveljavili moč

    Na evropskem prvenstvu v košarki je Slovenija po dobri igri in močnem odporu izgubila proti Franciji s 95:103. Luka Dončić je dosegel 39 točk.
    30. 8. 2025 | 16:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo