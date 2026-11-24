Ekološko kmetijstvo je kot samostojni visokošolski program mogoče študirati le na mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV), zdaj pa mariborska univerza (UM) sprejema odločitve, ki vodijo k ukinjanju še tega. Hkrati bi UM ukinila tudi študij biosistemskega inženirstva. Kot razlog je navedla slabo finančno stanje fakultete in premajhen vpis v študijska programa. Namera je povzročila ogorčenje vseh, ki se desetletja trudijo za hitrejši razvoj ekološkega kmetijstva, načina kmetovanja, ki pomembno prispeva k blažitvi posledic podnebnih sprememb in večji odpornosti kmetijskih sistemov.

Vodja študijskega programa ekološkega kmetijstva Martina Robačer je odločitev, da se program prihodnje leto ne razpiše, označila za nesprejemljivo. Kako odločitev, ki bi lahko bila sprejeta že danes, zagovarjajo na univerzi v Mariboru? Zakaj ukinitvi študijskih programov nasprotujejo v sindikatu kmetov in zvezi združenj ekoloških kmetov? Zaživela je tudi peticija za ohranitev obeh študijev.