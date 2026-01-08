Usposabljanja za rejce se bodo začela februarja

V prihodnjih dveh letih bo država za pomoč pri izvajanju kastracije s protibolečinskimi sredstvi namenila 2,8 milijona evrov.

Z novim letom je začela veljati prepoved kastracije pujskov do sedmega dneva starosti brez uporabe protibolečinskih sredstev, ki jo je uvedla novela zakona o zaščiti živali. Država bo za pomoč pri izvajanju kastracije v prihodnjih dveh letih namenila 2,8 milijona evrov. Preverili smo tudi, kaj se dogaja preiskavo suma mučenja živali in nedovoljene kastracije pujskov, ki ju je lani poleti z objavo skrivnih posnetkov razkrilo društvo AETP. Kastracije pujskov, ki so do uveljavitve novele potekale na živo, je odslej dovoljeno izvajati le še z uporabo analgezije in anestezije, kar bo povečalo dobrobit živali v prašičereji. Kampanjo za prepoved kastracije brez protibolečinskih sredstev so sprožili aktivisti za pravice živali iz društva AETP z objavo skrivnih posnetkov nedovoljene kastracije ...