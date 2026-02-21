Ustanovitev Slovenskih vod ni več skrivnost

Ustanovitev novega državnega podjetja Slovenske vode, ki bo izvajalo gospodarsko javno službo urejanja voda, je kljub svarilom stroke pred številnimi tveganji korak bliže uresničitvi. Vlada je objavila predlog uredbe, s katerim ukinja zasebna podjetja – koncesionarje, ki zdaj opravljajo to službo, in direkcijo za vode, ter njihove naloge prenaša na podjetje Slovenske vode pod okriljem Slovenskega državnega holdinga (SDH). Strokovni javnosti, ki opozarja na nepreglednost postopkov, je za pripombe namenila teden dni.

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je še v začetku februarja zatrjevalo, da podrobnejši načrt institucionalnega preoblikovanja upravljanja voda še pripravljajo, SDH pa, da bodo najprej počakali strokovne analize in bodo novo družbo ustanovili, če bodo te potrdile njeno smotrnost. Na MNVP in urad vlade za komuniciranje smo naslovili vprašanje, ali so bile že izvedene strokovne analize, ki jih omenja SDH, oziroma na podlagi česa se je vlada odločila za ustanovitev nove družbe in ukinitev koncesijskega modela. Odgovora nismo dobili.