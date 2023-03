Ustaviti proizvodnjo za 30 let in pobrati, kar pride ven

V nadaljevanju preberite:

Mikroplastika je v zemlji, vodi, zraku in celo v organizmih, ki naseljujejo naš svet. Ker je v naših oceanih več kot 5 bilijonov delcev mikroplastike, je nevarnost za morsko življenje in naše zdravje resnična. Program Združenih narodov za okolje je tudi zato sprožil alarm in pozval k več raziskavam za razumevanje vpliva mikroplastike na zdravje ljudi in ekosisteme. Slovenski raziskovalci, znanstveniki in gospodarstveniki so v trendu in celo vodilni v svetu pri razvoju inovativnih metodologij spremljanja in filtriranja mikroplastike, ter preprečevanja onesnaženja.

Slovenija je bila prva v Jadranski regiji, ki je izvedla vzorčenje morske in sladke vode za prisotnost mikroplastike. Danes skupnost raziskovalcev mikroplastike v Sloveniji šteje že krepko nad 40 članov, in velik del (44) se jih je zbralo na prvem srečanju raziskovalcev mikroplastike Slovenije, na dogodku Mikroplastika za zajtrk z Andrejo Palatinus, ki se s problematiko morskih odpadkov in mikroplastike ukvarja že 17 let.