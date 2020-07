Ustavno sodišče je zadržalo omejitve za nevladnike

Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje protikoronskih omejitev za nevladnike. FOTO: Leon Vidic/Delo



Posledice v naravi so lahko velike



Zadržanje in prednostna obravnava

Sava bi se tudi ob Ljubljani po načrtih spremenila v verigo jezer. FOTO: Borut Tavčar/Delo

Ustavno sodišče je upoštevalo, da bo pobudnikom ustavne presoje, zavodu Lutra in Društvu za preučevanje rib Slovenije, na podlagi protikoronske zakonodaje do konca prihodnjega leta odvzet položaj stranskega udeleženca v postopku pridobitve okoljevarstvenega soglasja, konkretno za hidroelektrarno Mokrice. Pridobivanje gradbenega dovoljenja prehaja v integralni postopek, v tem pa nevladne organizacije, ki ne izpolnjujejo pogojev, ne morejo sodelovati. Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje določb Enako bi morali pobudniki, da bi lahko vložili tožbo zoper tako gradbeno dovoljenje, izpolnjevati pogoje iz 2. člena ZIUOOPE v zvezi z drugim odstavkom 100.g člena ZIUZEOP . Podobno je z določilom, po katerem je gradnja dopustna že na podlagi dokončnosti gradbenega dovoljenja. »Čeprav lahko tožniki v upravnem sporu nastanek morebitnih škodljivih posledic, ki bi lahko nastale z izvršitvijo nepravnomočnega gradbenega dovoljenja, preprečijo, če skupaj s tožbo vložijo tudi predlog za odložitev izvršitve tega gradbenega dovoljenja, je treba upoštevati, da bi lahko pobudniki to pravno sredstvo uporabili le, če bi izpolnjevati na novo določene pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih,« pojasnjuje ustavno sodišče.Ob tem opozarja, da mora država v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Aarhuške konvencije okoljevarstvenim organizacijam s posebnim statusom, pridobljenim z namenom varovanja okolja in ohranjanja narave, zagotavljati dostop do upravnih oziroma sodnih postopkov za izpodbijanje dejanj in opustitev organov javne oblasti, ki so v nasprotju z določbami notranjega prava, ki se nanaša na okolje.Ustavno sodišče sme do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. V tem primeru se postavlja vprašanje ustavne skladnosti zakonskih določb, ki nevladnim organizacijam odvzemajo pravico do statusa stranskega udeleženca v postopkih izdaje okoljevarstvenih soglasij in začasno določajo strožje pogoje za njihovo sodelovanje v posameznih upravnih postopkih izdaje gradbenih dovoljenj za gradnje, ki vplivajo na okolje.Če bi se izkazalo, da izpodbijane določbe, za katere je ustavno sodišče začelo postopek ocene njihove ustavnosti, niso protiustavne, bi zadržanje njihovega izvrševanja sicer lahko, kot zatrjuje vlada, povzročilo nastanek škodljivih posledic glede na možnosti čimprejšnjega zagona gospodarskih aktivnosti zaradi posledic epidemije zaradi bolezni covid-19. Vendar te po oceni Ustavnega sodišča ne morejo odtehtati posledic, ki bi jih lahko povzročilo izvrševanje izpodbijanih določb, če bi se v presoji izkazalo, da so te protiustavne.Kot je ustavno sodišče že poudarilo, gradnja objektov povzroča za okolje in prostor težko popravljive škodljive posledice in spremembe, ki jih je težko oziroma nemogoče odpraviti. »Še toliko bolj to velja za gradnje tako velikih in kompleksnih razsežnosti, kakršne so hidroelektrarne. Če bi se na podlagi gradbenih dovoljenj taki posegi v prostor in okolje že začeli izvajati, še preden bi ustavno sodišče odločilo o ustavnosti izpodbijanih določb, pri čemer bi se gradnje lahko začele že na podlagi dokončnosti gradbenih dovoljenj, izdanih v integralnem postopku, bi nedvomno lahko nastale tudi nepopravljive škodljive posledice za okolje,« meni večina ustavnih sodnikov. Da bi bil čas presoje ustrezno omejen, je ustavno sodišče sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.Ustavno sodišče je tako sklenilo do svoje končne odločitve zadržati izvrševanje 2. člena ZIUOOPE v zvezi s četrtim odstavkom 100.d člena, 100.e in 100.f členom ter drugim odstavkom 100.g člena ZIUZEOP. To pomeni, da lahko NVO v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja sodelujejo pod pogoji, ki jih določa gradbeni zakon.