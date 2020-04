Ustavno sodišče razveljavilo zakon o interventnem odstrelu

Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o interventnem odstrelu medvedov in volkov, ki ga je državni zbor po nujnem postopku sprejel junija lani. Sodišče je odločilo, da je bil z njegovim sprejetjem kršen tretji člen ustave, ki govori o delitvi zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti.Pobudo za oceno ustavnosti interventnega zakona sta vložila Pravno-informacijski center (PIC) nevladnih organizacij in Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije julija lani. Okoljska pravnica v PIC nevladnih organizacij Senka Šifkovič Vrbica poudarja, da se ustavno sodišče ni ukvarjalo z utemeljenostjo odstrela, ampak z načinom ...