Ustvarili prvi biorazgradljivi balon na svetu

Baloni so simbol praznovanja, a po nekaj urah jih počimo in odvržemo. Takrat postanejo odpadek. Četudi so narejeni iz naravnega lateksa, so jim dodane spojine, zaradi katerih so le delno biorazgradljivi, če sploh, baloni iz drugih materialov se ne razgradijo, a podobno kot plastika razpadajo na manjše delce. Baloni, ki končajo v naravi, so nevarni pticam in morskim živalim.

FOTO: Henry Nicholls/AFP

Raziskovalci na Imperialnem kolidžu v Londonu so zdaj iznašli prvi biorazgradljivi balon na svetu, ki se popolnoma razgradi v devetih mesecih. Pobudo za izum je, kot opisujejo pri AFP, podala ozaveščena organizatorka zabav Charlotte Melia, ki je vsak teden dostavljala na tisoče balonov. Kaplja čez rob je bilo spoznanje, da »baloni niso biorazgradljivi«, čeprav je na embalaži pisalo, da se bodo razpadli enako hitro kot hrastov list. Oddelek za kemijsko inženirstvo Imperialnega kolidža ocenjuje, da se po vsem svetu vsako leto kupi med 20 in 25 milijard balonov.

Melia se je povezala z doktorsko študentko Juliano Cumming in ji sofinancirala doktorske raziskave. »Naredili smo na stotine poskusov. Veliko neuspešnih,« je za AFP pojasnila Cummingova. Formulo je razvijala tri leta. Izhodišče je bilo enako kot pri navadnem balonu: naravni lateks, pridobljen iz soka brazilskega kavčukovca. Sam postopek izdelovanja balonov se je od izuma balona leta 1824 do danes le malo spremenil. »Da bi naravni lateks spremenili v gumo, gre skozi postopek, imenovan vulkanizacija z žveplom,« je pojasnila. To vključuje dodajanje žveplovih spojin in drugih, kar nato preprečuje biorazgradnjo.

Pobudnica raziskave Charlotte Melia FOTO: Henry Nicholls/AFP

»Naš balon je še vedno izdelan iz naravnega lateksa, vendar ga mešamo z drugim biorazgradljivim polimerom in ne uporabljamo nobenega od dodatkov, ki so v tradicionalnih balonih,« je dejala. Po besedah ​​raziskovalcev se »biolon«, kot so poimenovali svoj izum, razgradi ne glede na to, kje konča – v zemlji ali vodi. In seveda, napihne se tako preprosto kot običajni baloni. Produkt bo menda na trgu v nekaj letih, material pa bi lahko uporabljali tudi za izdelavo gospodinjskih ali kirurških rokavic, oblačil iz lateksa in kondomov.