Uvozili psa s steklino in verjetno lažnimi dokumenti

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob nemškem primeru uvoza steklega psa iz Rusije poziva k veliki previdnosti pri nakupu ali posvajanju živali iz tretjih držav, posebej so opozorili pred nakupi prek spleta. Ob tem so izrazili naklonjenost posvojitvam psov iz zavetišč v Sloveniji.

Kot so v današnji objavi na vladnem spletišču zapisali v upravi, je bil pes v Nemčijo uvožen novembra, klinični znaki bolezni pa so se pojavili januarja. Dva dni po pojavu znakov je poginil, steklina pa je bila uradno potrjena 10. februarja.

»Glede na dokumentacijo, ki je spremljala psa ob uvozu iz Rusije, je pes izpolnjeval vse pogoje za vnos v EU. Bil je označen z mikročipom in veljavno cepljen proti steklini, test titracije protiteles za dokazovanje imunosti po cepljenju pa je izkazoval zadostni titer protiteles,« so pojasnili v upravi.

Po poginu in preiskavah je bilo po njihovih navedbah ugotovljeno, da je žival precej mlajša, kot je bilo navedeno v dokumentaciji, zato obstaja sum, da so tudi ostali podatki v dokumentaciji netočni oziroma lažni.

Pes je bil sicer del pošiljke skupno 24 živali, ki jih je dobrodelna organizacija pripeljala za posvojitev na območju EU iz zavetišča v Rusiji.

Po podatkih nemškega nacionalnega referenčnega laboratorija za steklino Friedrich Loefler Institut je bilo v obdobju 2000-2025 zabeleženih 31 primerov stekline pri nezakonitih premikih živali v Evropi.

V Slovenijo povečan uvoz z Balkana

Tudi v Sloveniji se, tako v upravi, v zadnjih letih povečujejo posvojitve živali iz tretjih držav, predvsem iz BiH in Srbije, kjer je število zapuščenih živali zelo visoko, nekateri pa so v tem prepoznali donosen posel. Ker tudi v slovenskih zavetiščih na posvojitev čaka veliko živali, vse, ki razmišljajo o hišnem ljubljenčku, pozivajo, da se odločijo za posvojitev iz zavetišča v Sloveniji.

Hkrati svetujejo veliko previdnost pri nakupu živali preko spleta, predvsem, če gre za ponujanje živali iz držav izven EU. »Številni, ki iščejo žival preko spletnih oglasov, se morda sploh ne zavedajo, da z nepremišljenim nakupom nehote podpirajo neetične vzrejne prakse,« so opozorili.

Pri nakupu živali iz tretjih držav je treba biti po njihovih navedbah še zlasti pozoren na naslednje opozorilne znake: spletne oglase, ki obljubljajo različne pasme čistokrvnih mladičev brez rodovnika po nizkih cenah; ponujanje prevoza iz tretje države in prevzem živali na parkirišču ali drugem javnem mestu ter ponujanje mladičkov iz tretjih držav, iz katerih je za izpolnitev zahtev za zdravje živali potreben določen čas, kar posledično pomeni, da uvoz mladičkov do določene starosti sploh ni dovoljen.