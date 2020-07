V Anhovem še velja prepoved uporabe vode

Še onesnaženje Soče

Iz cementarne Salonit Anhovo je medtem v Sočo izteklo nekaj olja. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Voda iz vodovodnega sistema Anhovo, do onesnaženja katerega je prišlo v petek, ni primerna za prehrambne namene, pitje in umivanje zob, je uporabnike obvestila občina Kanal ob Soči. Rezultate kemijske analize še čakajo. Pitno vodo so prebivalcem zagotovili gasilci.Kot je pojasnil direktor občinske uprave, je zdravstveni inšpektorat, ki sicer vodi celoten postopek, občini predlagal, naj stopi v kontakt z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ta pa jim je svetoval omenjeno obvestilo občanom in še dodatne analize vode. Občani Anhovega so opozorili, da iz pip teče rjavkasto siva voda, ki je smrdela po apnu, kemikalijah oziroma cementu, poleg tega pa se je močno penila.Rezultati kemijske analize so bili sicer najprej napovedani že za te dni, vendar pa je Kumar povedal, da bodo zaradi dodatnih analiz nanje morali počakati dlje. Do preklica za občane Anhovega velja obvestilo o prepovedi uporabe vode za prehrambne namene. Pitno vodo so občanom zagotovili s cisterno Prostovoljnega gasilskega društva Kanal, ki stoji na parkirišču nekdanje trgovine.V Anhovem ob Soči so konec preteklega tedna krajani zaznali onesnaženje vode iz vodovoda. Glede na ugotovitve na terenu je onesnaženje izviralo iz podjetja Eternit, ki je napako odpravilo, preverili so stanje in ponovno vzpostavili dobavo pitne vode. Iz podjetja Eternit Slovenija so poslali sporočilo, da je »zaradi nesrečnega spleta okoliščin« v vodovodni sistem vdrla voda iz njihove čistilne naprave. Napako so odpravili, prav tako so izvedli vse ukrepe, ki preprečujejo ponovitev takšnega dogodka. Poudarili so še, da je šlo za »enkraten, časovno omejen dogodek, ki ga obžalujejo«. Ta dogodek sicer preiskuje tudi policija.Danes je sicer prav pri Anhovem prišlo tudi do onesnaženja reke Soče, vendar pa naj ta dva dogodka ne bi bila povezana.Kot so sporočili iz Salonita Anhovo, so danes okrog 10. ure na Soči opazili manjši oljni madež, zato so takoj sprožili vse aktivnosti za zaščito vodotoka in druge ukrepe za ugotavljanje vzrokov. Ocenjeno je bilo, da je v reko iztekla manjša količina olja iz lovilca olj.Takoj so aktivirali svoje Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo (PIGD Salonit Anhovo) ter obvestili regijski center za obveščanje, okoljskega in zdravstvenega inšpektorja in občino Kanal ob Soči. Prostovoljni gasilci so namestili absorpcijske filtre, stekli so tudi drugi preventivni ukrepi na terenu in v procesu. Regijski center je aktiviral poklicne gasilce JZGRD Nova Gorica, ki so postavili zaščitno bariero na reki Soči. »Ocenjeno je bilo, da je šlo za dogodek manjšega obsega, količina razlitega olja je bila minimalna, ukrepanje je bilo hitro in učinkovito. Ob intervenciji je znano, da dogodek ni imel v ničemer vpliva na pripravo pitne vode,« so zapisali.