V Avstraliji zabeležili temperaturni rekord 

Rekordno povprečno temperaturo so zabeležili v času, ko Rekordno povprečno temperaturo so zabeležili v času, ko širom Avstralije dijajo številni požari. FOTO: Rob Griffith/Afp

Celino na južni polobli je zajel vročinski val, zaradi katerega so širom države razglasili izredne razmere. Na zahodu Avstralije so rekordne temperature izmerili že minuli konec tedna , ta teden pa so jih zabeležili tudi na vzhodnih območjih.Kot piše BBC, so meteorologi v torek izmerili rekordno povprečno temperaturo 40.9 stopinje Celzija. Doslej so najvišjo povprečno temperaturo izmerili 7. januarja 2013, ko se je živo srebro v povprečju povzpelo do 40.3 stopinje Celzija.Vremenoslovci sicer ocenjujejo, da se bodo temperature do konca tedna še dvigale, kar bi lahko pomenilo, da bo rekord ponovno padel. Absolutne temperature v južnem delu Avstralije so januarja letos drugače presegle 49 stopinj Celzija ter s tem postavile tudi nov lokalni rekord.Zaradi dolgega sušnega obdobja se Avstralija že zadnje štiri mesece bori s številnimi požari, ki so od septembra uničili več kot 700 domov, življenje pa je izgubilo šest ljudi . Vsaj tri milijone hektarjev površin je povsem pogorelih, v prihajajočih dnevih pa pričakujejo še poslabšanje.