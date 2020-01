V Avstraliji znova vročina in požari

Najslabši zrak in vročina

Velik del Avstralije in otokov je spremenjen v pogorišče, kar je uničujoče za domače in divje živali. FOTO: Peter Parks/AFP

Zaradi vročinskega vala na jugovzhodu Avstralije so se danes tam znova razplamteli požari. Ti med drugim divjajo tudi v bližini letališča v Canberri, zaradi česar so zaprli tamkajšnje letališče. Južno od glavnega mesta je medtem izginilo letalo za gašenja požarov – obstaja bojazen, da je strmoglavilo.Gasilci v zvezni državi Novi Južni Wales so povezavo z letalom izgubili zgodaj popoldne po lokalnem času, ko je letelo nad Snežnim gorovjem. Območje zdaj preiskujejo helikopterji, na prizorišče so se odpravile tudi reševalne ekipe, poroča britanski BBC.V Novem Južnem Walesu sta se po obdobju padavin vrnila vročina in veter in po celotni državi skupno divja več kot 80 požarov. Dva izmed njih, od katerih je eden izbruhnil šele v sredo, se nevarno približujeta letališču, približno 20 minut vožnje oddaljenem od Canberre, zaradi česar so odpovedali vse lete. Letališče sicer služi pretežno notranjim letom.Izjemno nevaren je sredi dneva postal zlasti eden od obeh požarov in pristojne službe so prebivalce treh predmestij Canberre, ki ležijo na njegovi poti, opozorile, da je prepozno za odhod. Pozvali so jih, naj si poiščejo zatočišče, piše francoska tiskovna agencija AFP.Na obrobju Canberre sicer požari divjajo že več tednov. V začetku leta se je mesto zaradi dima od požarov več dni spopadalo z najslabšo kakovostjo zraka na svetu.V Avstraliji se vse od septembra lani bojujejo z gozdnimi požari, ki so doslej terjali najmanj 30 življenj. Uničili so več kot deset milijonov hektarov površin. Najhuje prizadeti zvezni državi sta Novi Južni Wales in Viktorija.Nevihte in deževje so v zadnjih dneh pripomogli, da se je število požarov, ki so se na območju razplamteli od začetka leta, zmanjšalo za polovico. A kot svarijo gasilci, lahko občasen dež prinese zgolj kratkotrajno olajšanje pred ponovno zaostritvijo razmer. V Sydneyju so temperature danes, denimo, znova presegle 40 stopinj Celzija.Kot je dejal vodja gasilcev v Novem Južnem Walesu, se požari, proti katerim se trenutno bojujejo, raztezajo v dolžini več tisoč kilometrov.