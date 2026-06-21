V izraelskem napadu umrla znana okoljska aktivistka in zaščitnica želv

V izraelskem napadu na južni Libanon je umrla znana libanonska okoljska aktivistka Mona Khalil, poroča BBC. Khalilova je pomagala spremeniti del obale na jugu države v eno od najbolj pomembnih gnezdišč za ogrožene morske želve v vzhodnem Sredozemlju. Umrla je po tem, ko je bila ranjena v izraelskem napadu.

Hišo 76-letne aktivistke so zadele rakete v bližini mesta Tir. Po slabih dveh tednih je umrla v bolnišnici. Več kot 25 let se je posvečala zaščiti ogroženih glavatih karet in zelenih morskih želv, ki gnezdijo na jugu Libanona. Ljubiteljica živali in narave je med libanonsko državljansko vojno živela na Nizozemskem, a se je nato vrnila v svojo domovino. Neke noči je na plaži videla želvo, ki je legla jajca. Ko je izvedela, da je ta vrsta močno ogrožena, se je zavezala, da jo bo pomagala zaščititi.

Iz majhnega penziona je pomagala razviti center za okoljsko izobraževanje, varstvo prostoživečih živali in za raziskave, ki so privabljale prostovoljce z vsega sveta, poroča BBC.

Kljub naraščajočemu konfliktu v državi ni pobegnila na varno. FOTO: Joseph Barrak/Afp

Khalilova je desetletja spremljala gnezdišča, dokumentirala morski živelj in se borila proti poselitvam obale, onesnaževanju in uničujočim ribolovnim praksam. Njena prizadevanja so pomagala zagotoviti zaščiten status določenim delom obale na jugu Libanona. Kljub naraščajočemu konfliktu v državi ni pobegnila na varno, pač pa ostala predana svojemu delu.

Njen dom je bil poškodovan že v konfliktu med Izraelom in Libanonom leta 2006, vendar plaže ni želela zapustiti. »Zabarikadirala se je v hiši, obiskovalcev ni sprejemala, verjela je, da je kot civilistka varna,« je za lokalne medije povedala njena prijateljica Maha Joumaa.

Zapuščina 76-letnice je bogata – ni le zaščitila želv, pač pa je navdihnila ljudi, da so skrbeli zanje, je po smrti Khalilove dejal predsednik ene od okoljskih organizacij Paul Abi Rached.