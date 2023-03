V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bodo nadaljevali sečnjo

Na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bodo predvidoma danes nadaljevali sečnjo oslabljenih in bolnih dreves, so sporočili z ljubljanske občine. Sečnjo so zaradi razmočenosti terena sredi januarja prekinili. Zavod za gozdove Slovenije je decembra izdal odločbo za sečnjo 389 dreves. Sečnja bo predvidoma končana v 14 dneh.

Zavod za gozdove Slovenije je na podlagi strokovnih meril in gozdnogospodarskega načrta ocenil, da je sečnja potrebna in nujna zaradi varnosti obiskovalcev ter nadaljnjega kakovostnega, sonaravnega razvoja gozda, ki bo trajno zagotavljal socialne in ekološke funkcije tudi za prihodnje generacije, so pojasnili na Mestni občini Ljubljana.

Decembra so izdali odločbo za sečnjo 389 dreves, kar predstavlja 773 kubičnih metrov lesa na zemljiščih v občinski lasti. Izvajalec del, podjetje Tisa, je sečnjo na območju zaradi razmočenosti terena in skladno s pozivom zavoda za gozdove 18. januarja prekinil. Kot so dodali na občini, so nato izvedli dodatne terenske oglede, na katerih so se predstavniki občine, zavoda in izvajalca posvetovali o potrebnih nadaljnjih korakih.

Doslej so posekali in odpeljali za 607 kubičnih metrov lesa, kar je približno 80 odstotkov vsega, predvidenega za posek. Ostalo je še približno 70 stoječih dreves, večinoma gre za nevarna drevesa ob poteh in za smrekovo monokulturo pod vodohranom.

Določili so tudi nujni okvir izvedbe za ustrezen zaključek del in zagotavljanje varnosti obiskovalcev. Izmed preostalega, za posek označenega drevja bodo ohranili okvirno 20 dreves, odstranili pa vsa označena, nevitalna drevesa ob poteh. Tri izbrana drevesa bodo znižali za ohranitev v obliki habitatnih debel.

FOTO: Jaroslav Jankovič/Delo

Na odmaknjenih delih bodo pustili nekaj delno vkopanih hrastovih podrtic kot ukrep za hrošča rogača ter stoječa habitatna debla (dve lipi, divji kostanj) z dupli. Prav tako bodo na območju vodohrana ohranili največjo bukev, preostalo označeno drevje in sušice v bližini ograje pa bodo zaradi zavarovanja preskrbe s pitno vodo odstranili.

Kot so še pojasnili na občini, je območje med vodohranom in Podrožniško potjo prepredeno z neformalnimi potmi, kjer so tla zbita. Zaradi tega bodo tam izvedli kompenzacijski ukrep in vso to površino za ohranjanje vlage v tleh pokrili z lesnimi sekanci, pripravljenimi na kraju samem.

Do jeseni bo potekala tudi predpriprava na morebitno sadnjo, prav tako bodo jeseni ocenili potencial ponovnega zametka drevoreda na nekaterih parcelah.

Sečnja v krajinskem parku je v javnosti naletela na ostro nasprotovanje dela civilne družbe, kjer so poudarjali, da je posek nepremišljen in preobsežen, kar so tako na občini kot v zavodu zavrnili.