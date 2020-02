FOTO:V Mehiki našli truplo že drugega zaščitnika metuljev monarhov

FOTO: Reuters/Alan Ortega

V mehiški zvezni državi Michoacán so manj kot v tednu dni našli truplo že drugega aktivista za zaščito znamenitih metuljev monarhov.Prejšnji četrtek so v vodnjaku našli mrtvega. Nekdanji gozdar, upravitelj naravnega rezervata El Rosario, je bil eden glavnih borcev za ohranitev teh metuljev. Njegovo izginotje dva tedna prej je v državi, kjer serijsko pobijajo aktiviste za varstvo okolja in človekovih pravic, povzročilo javno ogorčenje. Na truplu naj bi bili sledovi mučenja.Le dva dni po pogrebu Gómeza so našli truplo vodnika v rezervatu za monarhe. Tudi na njem so bili znaki, ki nakazujejo, da je umrl nasilne smrti. Zvezna država Michoacán ima največji rezervat za monarhe, ki vsako leto opravijo več kot 3000 kilometrov dolgo selitev iz Kanade v Mehiko. Tja prispejo prav na praznik mrtvih, ki ga prebivalci obeležujejo s povorko barvitih kostumov z motivi mrtvecev na obrazu ter okraševanjem grobov s cvetjem.A Michoacán je tudi prizorišče obsežne nezakonite sečnje, krčenja gozdov za pridelavo avokada in teren narkokartelov, ki se bojujejo za prevlado nad tihotapskimi potmi med Pacifikom in notranjostjo države.Čudovite metulje z oranžno-črnimi krili ogrožajo tudi podnebne spremembe. V Mehiki ekstremni vremenski dogodki uničujejo gozdove, v katerih prezimujejo, v ZDA in Ameriki pa izginja rastlina svilnica, na kateri odlagajo jajčeca.