FOTO:V naravo bo izpuščen ris Boris

Borisov potni list. Foto Life Lynx

V prilagoditveni obori v Sloveniji je bil dobre tri tedne. Hranili so ga lovci iz lovske družine Loški Potok. Foto Maja Sever

Risbe, ki so jih pred prihodom Borisa narisali učenci osnovne šole Sodražica. Foto Life Lynx

Danes bodo v Loškem Potoku v naravo izpustili risa Borisa, ki so ga konec aprila pripeljali iz Romunije. Enoletni Boris je po Goruju in Katalinu tretji ris, ki bo v okviru projekta Life Lynx izpuščen v Sloveniji, dva risa, Doru in Alojzije, pa sta bila izpuščena v Hrvaški. Life Lynx si prizadeva za okrepitev slovenske in hrvaške populacije risov, ki sta ogroženi zaradi posledic parjenja v sorodstvu, z doseljevanjem risov iz Romunije in Slovaške. Cilj je v obstoječo populacijo vključiti vsaj 14 živali – deset v Sloveniji in štiri na Hrvaškem.Na današnjem dogodku v Loškem Potoku bodo projekt doselitve risov predstavili, direktor Zavoda za gozdove Slovenije,, predsednik Lovske zveze Slovenije,, koordinator projekta iz zavoda za gozdove,starešina lovske družine Loški Potok in, učiteljica biologije na osnovni šoli Sodražica, kjer so oblikovali program Mladi varuhi risov.Program je namenjen učence čim bolj vključiti v aktivnosti projekta Life Lynx. Mladi so tudi izbrali ime za risjega mladostnika, ki bo po tritedenskem bivanju v prilagoditveni obori izpuščen v naravo. Od 58 predlaganih imen je največ točk komisije, v kateri je bil tudi ambasador projekta Life Lynx, smučarski skakalec, dobilo ime Boris, ki je sestavljanka besed bor in ris.